İBB’ye yönelik ihale operasyonunda şüpheliler sağlık kontrolünden geçirildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik operasyonlar devam ediyor.

15 Mayıs Cuma günü İBB Yol Bakım ve Onarım Şube Müdürlüğü ile Elektronik Sistemler Şube Müdürlüğüne, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından operasyon düzenlendi.

KURGUSAL İHALE SİSTEMİ KURULDU

Operasyonun, İBB’nin ihalelerde usulsüzlük yaptığı ve kurgusal bir ihale sistemi oluşturularak kamunun zarara uğratılması sonucu yapıldığı belirtildi.

12 ŞÜPHELİ HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler tarafından düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sabah saatlerinde sağlık kontrolü için Bayrampaşa Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

13 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

15 Mayıs’ta operasyon kapsamında gözaltına alınan şahıslar:

* Ayhan TAŞ – (Daire Başkanı)

* ⁠Murat ER (Avrupa Yakası Yol Bakım Ve Onarım Şube Müdürü)

* ⁠Erkan KAVLAK – (Tekniker)

* ⁠Erkan KOÇ – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Hakan ÇAKIR - (Elektronik Sistemler Müdürü)

* ⁠İbrahim YAŞAROĞLU – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Menderes ÇAKMAK – (Mühendis)

* ⁠Muhammet Sertaç KAZICI –(Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Niyazi BAŞTÜRK – (Teknik Şartnameyi Hazırlayan Şahıs)

* ⁠Zeynep DÜŞMEZ - İnform Firması Ortağı)

* ⁠İsmail KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)

* ⁠İhsan Sabri KURTULUŞ – (Koloni İnşaat Firması Yetkilisi)