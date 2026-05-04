İBB'ye yönelik yolsuzluk davasında 32’nci duruşma

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılarak tutuklanan Ekrem İmamoğlu’na yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması tamamlanarak 11 Kasım 2025 tarihinde 3 bin 809 sayfalık iddianame hazırlandı.

İddianamede 'Örgüt lideri’ olarak adı geçen Ekrem İmamoğlu’nun; ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurma’, ‘Rüşvet’, ‘Suç gelirlerinin aklanması’, ‘Kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık’, ‘Kişisel verilerin kaydedilmesi’, ‘Kişisel verileri ele geçirme ve yayma’, ‘Suç delillerini gizleme’, ‘Haberleşmenin engellenmesi’, ‘Kamu malına zarar verme’, ‘Rüşvet alma’, ‘Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’, ‘İrtikap’, ‘Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama’, ‘İhaleye fesat karıştırma’, ‘Çevrenin kasten kirletilmesi’, ‘Vergi usul kanununa muhalefet’, ‘Orman kanununa muhalefet’ ve ‘Maden kanununa muhalefet’ suçlarını işlediği iddia edildi.

İmamoğlu’nun 142 eylem nedeniyle 828 yıl 2 aydan 2 bin 352 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

37 KİŞİNİN SAVUNMASI ALINDI

İlk duruşma 9 Mart Pazartesi günü görüldü. Davanın ilk duruşmasından bugüne kadar 37 kişinin savunması alındı.

Cuma günü duruşma görülmezken duruşmalara haftanın 4 günü devam ediliyor.

33 SANIK TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın geçtiğimiz celselerinde, aralarında İBB çalışanları, belediye yöneticileri, iş insanları ve çeşitli kamu görevlilerinin de bulunduğu çok sayıda sanık hakkında tahliye kararı verdi.

Tahliye edilenler arasında İBB Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, bazı belediye çalışanlarının şoförleri, Ağaç A.Ş. ve İSPER personeli, İBB’de görev yapan teknik personel, şehir plancısı, sosyal medya danışmanı, reklamcılar, iş insanları ile farklı belediye birimlerinde görev yapan isimler yer aldı.

İBB PERSONELLERİ VE ŞİRKET TEMSİLCİLERİ

Ayrıca İBB personelleri ve bağlantılı isimler arasında Murat Ongun’un ve Kadriye Kasapoğlu’nun şoförleri, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in Özel Kalem Müdürü, İBB Kamulaştırma Müdürlüğü çalışanı ve çeşitli şirket temsilcilerinin de bulunduğu belirtildi.

Tahliye kararı verilen isimler:

Kadriye Kasapoğlu, Sırrı Küçük, Fatih Yağcı, Ali Üner, Evren Şirolu, Ebubekir Akın, Davut Bildik, Altan Ertürk, Hüseyin Yurttaş, Kadir Öztürk, Mustafa Bostancı, Sabri Caner Kırca, Baran Gönül, Mahir Gün, Esra Huri Bulduk, Şehide Zehra Keleş Yüksel, Başak Tatlı, Nazan Başelli, İsmet Korkmaz, Emrah Yüksel, Mehmet Çağlar Kuru, Nuri Cem Ceylan, Ulaş Yılmaz, Yusuf Utku Şahin, Çağlar Türkmen, Adem Soytekin, Seyhan Özcan, Esma Bayrak, Murat Keleş, Fatih Özçelik, İsmail Akkaya, Harun Cengiz Beğenmez ve Mehmet Kaya.