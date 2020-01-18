İbiza'da sınırsız alkol yasaklandı

Ünlü tatil rotası İbiza başta olmak üzere Minorca ve Mallorca adalarının da içinde bulunduğu Balear Adaları Özerk Topluluğu hükümeti, "happy hours" (indirimli alkol tüketilen saatler) ve sınırsız içki uygulaması getirdi.

Cuma günü Arenal, Sant Antoni de Portmany ve Magaluf beldelerinde yasağın 5 yıl boyunca uygulanacağını söyledi.

"RİSKLİ DAVRANIŞLARA SON VERİYORUZ"

Hükümetin resmi sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Medeniyetsizce davranışlardan en çok etkilenen alanlarda sınırsız alkol, 'happy hours' uygulamalarına ve riskli davranışlara son veriyoruz." denildi.

BALKONDAN BALKONA ATLANMAYACAK

Adaların, Avrupa'nın bu yönde karar alan ilk turizm merkezi olduğuna vurgu yapıldı. Hükümet turistleri daha az alkol tüketmeye teşvik etmenin yanı sıra "tekne partileri" ve "bar bar dolaşma" etkinliklerinin de yasaklandığını duyurdu.

AKŞAM 9.30'DAN SONRA ALKOL SATIŞI YASAK

Öte yandan "otel balkonları arası atlamaya" da artık izin verilmeyeceği bildirildi. Söz konusu beldelerde ayrıca, marketlerde bundan sonra akşam saat 9.30 sonrası alkol satışının durdurulduğu açıklandı.