İbrahim Anlaşmaları nedir: Katılımcı ülkeler ve maddeleri

ABD Başkanı Donald Trump’ın son açıklamalarının ardından “İbrahim Anlaşmaları” yeniden dünya gündemine taşındı.

İlk kez 2020 yılında ABD arabuluculuğunda imzalanan anlaşmalar, İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasındaki ilişkilerin normalleşmesini hedeflemesiyle dikkat çekmişti.

Özellikle İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında başlayan normalleşme süreci, daha sonra farklı ülkelerin de katılımıyla genişledi.

Trump’ın açıklamaları sonrası birçok kişi, “İbrahim Anlaşmaları nedir?”, “Hangi ülkeler anlaşmaya dahil oldu?” ve “Maddelerinde neler yer alıyor?” sorularına yanıt aramaya başladı.

İşte İbrahim Anlaşmaları’nın detayları ve taraf ülkeler…

İBRAHİM ANLAŞMALARI NEDİR

İbrahim Anlaşmaları, 2020 yılında ABD arabuluculuğunda İsrail ile bazı Arap ülkeleri arasında imzalanan normalleşme anlaşmalarına verilen isimdir.

Anlaşmaların temel amacı; taraf ülkeler arasında diplomatik ilişkilerin kurulması, ekonomik iş birliğinin artırılması ve Orta Doğu’daki siyasi gerilimin azaltılmasıdır.

Anlaşma adını; İslam, Hristiyanlık ve Yahudilikte ortak kabul edilen Hz. İbrahim’den alıyor. Bu nedenle süreç, üç semavi din arasında barış ve ortaklık mesajı taşıyan diplomatik bir adım olarak tanıtıldı.

İlk anlaşmalar 15 Eylül 2020’de İsrail, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn arasında imzalandı. Daha sonra Sudan ve Fas da sürece katıldı.

ANLAŞMA MADDELERİ

Taraf ülkeler birbirlerini resmen tanıdı.

Büyükelçilik açılması kararlaştırıldı.

Ticaret, turizm ve teknoloji alanlarında iş birlikleri başlatıldı.

Uçuş seferleri ve ekonomik anlaşmalar devreye sokuldu.

Güvenlik ve savunma alanlarında yakınlaşma sağlandı.

TARAF ÜLKELER

İsrail

Birleşik Arap Emirlikleri

Bahreyn

Sudan

Fas

Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar Pakistan, Mısır, Ürdün ve Bahreyn liderleriyle olan görüşmelere atıfta bulunan Trump, liderlere eş zamanlı olarak İbrahim Anlaşmaları'nı imzalamaları gerektiğini ifade etti.