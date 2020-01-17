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İbrahim Çelikkol da modaya uydu

İbrahim ve Mihre Çelikkol çifti oğullarıyla Ali ile aynı pozu verdi.

Haber Merkezi | 17.01.2020 - 07:40..
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3 yıl önce nikah masasına oturduktan sonra 6 Aralık'ta anne ve baba olmanın sevincini yaşayan İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol, doğumdan önce verdikleri pozu bu kez oğulları Ali ile verdi.

AYNI POZ VERİLDİ

İbrahim Çelikkol ile Mihre Çelikkol çifti, 1 Kasım 2019'da birlikte verdikleri pozu 2,5 ay sonra tekrarladı.

40'I ÇIKTI

Mihre Çelikkol'un hamileliğinin son dönemlerinde çekilen fotoğrafa beğeni yağmıştı. Çift doğumun ardından bu kez kucaklarına oğulları varken aynı pozu verdi. Çelikkol çiftinin oğlu 6 Aralık'ta dünyaya gelmiş, adını Ali koymuşlardı.

İbrahim Çelikkol da modaya uydu

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