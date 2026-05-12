İbrahim Hacıosmanoğlu yeni sezonun yabancı kuralını açıkladı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Süper Lig, hakemler, yabancı kuralıyla ilgili konularda açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, kulüplerin ve kamuoyunun merakla beklediği yabancı oyuncu kuralına dair belirsizliklere son noktayı koyarak mevcut planlamanın sadık kalınacağını açıkladı.

AYNI ŞEKİLDE DEVAM EDECEK

Yabancı kontenjanında herhangi bir radikal değişikliğe gidilmeyeceğini net bir dille ifade eden Hacıosmanoğlu, geçtiğimiz yıl alınan kararların aynı kararlılıkla uygulanmaya devam edeceğini belirtti.

Federasyonun daha önce ilan ettiği yol haritasına bağlı kaldığını vurgulayan Başkan Hacıosmanoğlu, kadro yapılanmasındaki geçiş sürecine dair rakamsal detayları paylaştı.

12+2'DEN 10+4'E...

Geçtiğimiz sezon uygulanan 12+2 düzenlemesinin ardından bu sezon itibarıyla 10+4 sistemine geçileceğini bildiren Hacıosmanoğlu, "Yabancı oyuncu kuralında bir değişiklik yok. Geçen sene 12+2 idi, bu sene 10+4 olacak. Zaten geçen sene ilan etmiştik. Aynı doğrultuda devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.