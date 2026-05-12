İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan iddialı çıkış: En az hata yapan hakemler bizde

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Hacıosmanoğlu, hakemlere yönelik tartışmalara değindi.

Başkan Hacıosmanoğlu, ligin sonucunu hakemlerin belirlemediğini söyledi.

UEFA yetkililerinden aldıkları bilgilere göre hakem hatalarında Türkiye'nin Avrupa'nın gerisinde olduğunu da söyleyen Hacıosmanoğlu, "İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız." şeklinde konuştu.

"AVRUPA'NIN EN AZ HATA YAPAN HAKEMLERİNE SAHİBİZ, YABANCIYA GEREK YOK"

Sözlerine devam eden Hacıosmanoğlu, yabancı hakeme ihtiyaç olmadığına vurgu yaptı.

Hacıosmanoğlu, "Yabancı hakem 1 sefere mahsustu. Kendi hakemlerimizi korumak için yaptık. Avrupa'nın en az hata yapan hakemleri bizde, yabancı hakeme niye ihtiyacımız olsun ki... Hakemlerin hataları oldu ama sonuçta bir şeyi belirlemediler. Ligin kaderini hakemler belirlemedi ama eskiden belirliyordu." ifadelerine yer verdi.

"HAKEMLER FUTBOLUN EN SICAK KARNI"

“"Futbolun karın ağrısı. Çok üzerinde konuşulacak bir konu. İnsanlar ne istediğine karar vermeli. Herkesin kendine istediği ortamda, herkes 'kaos' kelimesini kullanıyor. Adil olan, hak edileni istemektir. Hakemler futbolun en sıcak karnı. Yıllardır söylüyorum; varlıklarını oturdukları makama borçlu olanlar, makamdan kalkınca hiç oldukları için makam onlar için önemli."”

"UEFA'YLA KONUŞTUK, HATALARDA AVRUPA'DAN ÇOK GERİDEYİZ"

“"Makama bir şey katanlar alıp gidiyor. Kendileri yüz tane hata yapıyorsa hakem kardeşlerimiz iki hata yapıyorsa, kendi taraftarının desteğini almak için faturayı hakemlere kes, bugünü kurtar. Bugünü kurtarıyorlar ama bilmiyorlar ki geleceklerinden veriyorlar. Bir hata silsilesi sizi bir yere götürüyor. Futbolcular da nasıl olsa başkan faturayı hakemlere kesiyor diyor. UEFA yetkilileriyle konuştuk, hakem hatası oranı olarak Avrupa'da çok gerilerdeyiz."”

"AVRUPA'NIN 5 BÜYÜK LİGİNDEN HAKEM HATASI OLARAK DAHA İYİ DURUMDAYIZ"

“"İngiltere'nin yayın geliri 6.5 milyar pound. Düşen takıma mağdur olmasın diye 100 milyon pound veriyorlar. İngiltere'deki hatalar burada olsa yer yerinden oynar. Avrupa'nın 5 büyük liginden hakem hatası olarak daha iyi durumdayız. Bahis olayına girdik, hakemlerin 3'te 1'i gitti. Genç pırıl pırıl çocuklar var. Yetişmeleri lazım. Toprağa sebze ekiyorsun iki ayda alamıyorsun. Biz bunu düzelteceğiz, onda şüphe yok ama futbol ailesi sahip çıkarsa daha çabuk sonuç alırız. Baskı altına alarak hataya niye meyil veriyoruz ki..."”