İbrahim Kalın, Kahire'de Hamas heyetiyle görüştü

Türkiye dünyanın birçok noktasında diplomatik temaslarını sürdürüyor.

Bu kapsamda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, sık sık ülkelere ziyarette bulunuyor.

Kalın'ın son adresi ise Mısır'ın başkenti Kahire oldu.

HAMAS HEYETİ İLE BİR ARAYA GELDİ

Kalın, burada Hamas'ın yurt dışı sorumlusu Halid Meşal, Hamas'ın Gazze lideri Halil el-Hayya ve Hamas liderlerinden Muhammed Hasan ile bir araya geldi.

Öte yandan görüşmede Mısır İstihbarat Başkanı Hasan Mahmud Reşad'ın da yer aldığı öğrenildi.

GAZZE'DE SON DURUM ELE ALINDI

Mısır basını, görüşmede Gazze Şeridi’nde kalıcı barış ve ateşkes sürecine ilişkin yol haritasının ele alındığını aktardı.

Ayrıca Hamas liderlerinin söz konusu planın uygulanması ve engellerin aşılmasına yönelik tam desteklerini yineledikleri bildirildi.

Görüşmelerin amacı, bölgedeki gerilimi azaltmak ve kalıcı bir çözüm sağlamak olarak belirlendi.

TÜRKİYE, GAZZE'NİN YANINDA

Türkiye sürecin başından beri Gazze'de barışın tesis edilmesi ve istikrarın sağlanması için çalışıyor.

Gazze Barış Kurulu'nda Türkiye'yi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan temsil ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da bu konuda sık sık liderlerle görüşmeler gerçekleştiriyor.