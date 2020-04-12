İbrahim Kalın: Sokağa çıkma yasağı tekrar olabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, CNN Türk'te canlı yayında Hakan Çelik’in sorularını yanıtladı.

Sözlerine koronavirüse karşı alınan tedbirlerle başlayan Kalın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tavsiye dilen tedbirlere titizlikle uyduğunu söyledi.

Kalın, “Sıkı bir şekilde uyguluyor. Devlet işleyişinde aksaklık olmaması için bütün tedbirler alındı ve altyapı kuruldu. Önemli toplantılar video konferans ile yapılıyor. Cumhurbaşkanımız tedbirlerin uygulanması konusunda çok titiz ve hassas davranıyor.” dedi.

“EKONOMİK OLARAK DÜZELECEĞİZ”

“Sürecin ne zaman biteceği alınan tedbirlerin ne kadar başarıyla uygulandığına bağlı.” diyen Kalın, şöyle devam etti:

“Bir küçük kaçak ikinci bir dalgayı tetikleyebiliyor. Kesin olarak "bu tarihte biter" diye bir öngörüde bulunmak gerçekten çok zor. Sağlık altyapımız virüse karşı çok güçlü. Bu süreç sona erdiğinde ekonomik olarak bu noktadan çok hızlı çıkacağımızı düşünüyorum.”

“YIKICI OLABİLİR”

Türkiye’nin sağlam bir altyapı sayesinde süreci iyi yönettiğini aktaran Kalın, “Yeni bir dünya mutlaka kurulacak. Aksi halde bir sonraki afet karşısında vereceğimiz cevap çok daha yıkıcı olabilir. Türkiye sağlam bir altyapıya sahip olduğu için bu süreci iyi yönetti. 3 alan çok önemli hale geldi. Birincisi biyo-güvenlik. İkincisi siber-güvenlik. Üçüncü nokta da gıda güvenliği.” şeklinde konuştu.

“IMF GÜNDEMİMİZDE YOK”

Tüm ülkelerin olduğu gibi Türkiye’nin de IMF’den kredi almak için beklediğinin iddia edilmesi üzerine Kalın, “Türkiye’nin IMF ile yeni bir anlaşma yeni bir kredi almak gibi bir durumu gündeminde yok. IMF diye bir gündemimiz yok. Ama bu küresel krizden hep birlikte çıkacağız.” diye konuştu.

YENİ BİR SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELİR Mİ?

İkinci bir sokağa çıkma yasağının uygulanıp uygulanmayacağının sorulması üzerine ise Kalın, “Bunun için gerekli tedbirler mutlaka alınacak. Sokağa çıkma yasağı uygulaması ilk günden beri gündemdeydi. İkinci bir sokağa çıkma yasağı olabilir mi? Bunu dikkate alarak bununla ilgili kararlar biraz olayın seyrine göre şekillenir. Olabilir tekrar olabilir. Olayın seyrine göre izlememiz gereken bir konu.

Cuma gecesi keşke böyle bir panik havası hiç oluşmasaydı. Korkmayın, panik yapmayın ve sosyal mesafeyi koruyun. Bu tür sokağa çıkma yasağı ilanlarını hangi saatlerde yapsanız o bir iki saat içinde böyle marketlere hücum etme durumları ne yazık ki oluyor. O akşam açıklandıktan sonra da bir genelge de yayınlandı. Bir sıkıntı olmadı. Bu tür planlamalar yine olabilir.

Tedbirlere uyan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma yasağı maalesef bizim tarihimizde kötü çağrışımları olan bir yöntem. Bunun bunlarla ilgisi yok tabi. Tamamen halk sağlığını korumaya yönelik bir tedbir." dedi.