İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye-Rusya İlişkileri: Geleceği Şekillendirmek" konulu Türk-Rus Toplumsal Forumu'nun açılış konuşmasını yaptı.

S-400'LER NE ZAMAN TESLİM EDİLECEK

"Avrupa Birliği üyeliği için müzakere eden bir ülke olmamız, ABD ile stratejik ortaklığa sahip olmamız, Rusya ile iyi ilişkiler içinde olmamıza hiçbir zaman engel teşkil etmez." diyen Kalın, "S-400 meselesini de bu bağlamda değerlendirmek gerekir." ifadesini kullandı.

Kalın, Türkiye'nin, Rusya'dan S-400'ü satın almasıyla ilgili birtakım haksız değerlendirmelerin yapıldığını kaydetti.

Daha önce Türkiye'nin, patriotları almak için uzun müzakereler yürüttüğünü anlatan Kalın, şunları söyledi:

"Fakat bunlardan netice alınamadığının görüldüğü noktada da Sayın Cumhurbaşkanı'mız yeni perspektif ortaya koyarak, 'çıkalım, dünya piyasasında herkesten teklif alalım' dedi. Savunma füze sistemiyle iligili ihale yapıldı ve en iyi teklifi de Rus tarafı verdiği için S-400'lerle ilgili bir anlaşmaya varıldı. 2019 yılının Ekim-Kasım ayına doğru da inşallah S-400'lerin ilk bataryaları Türkiye'ye teslim edilecek. İkinci fazda da Türkiye ve Rusya S-400'leri birlikte üretecek, ortak üretime başlayacak."





"ANLAŞILIRSA PATRİOT DA ALIRIZ"

Bu konuda iş birliği noktasında Rusların gösterdiği sıcak yaklaşımı, "patriotlar" konusunda Amerikalılardan göremediklerini vurgulayan Kalın, şöyle konuştu:

"Fransız-İtalyan projesi olan Eurosam'ın ürettiği füzelerle ilgili olarak eş zamanlı yürüttüğümüz bir başka müzakere var. Bunu da yavaş gitmekle beraber, hızlandırmak için arkadaşlarımız çalışmalarına devam ediyorlar. Bu gerçekleştiğinde Türkiye, Avrupa'daki bir konsorsiyumdan da savunma sanayi ve füze sistemiyle ilgili alımlar yapacaktır.

Aynı şekilde eğer patriotlarda anlaşılırsa Türkiye patriotları da alabilir. Türkiye büyük bir ülke, bu ihtiyaçları tek bir kaynaktan karşılamak durumunda değiliz. Zaten baştan beri bizim yaklaşımımız, kaynakların çeşitlendirilmesi noktasındaydı. Bu konuda patriotlardan bize iyi bir teklif gelirse sadece alım anlamında değil, ortak üretim ve teknoloji transferi anlamında da iyi bir teklif gelirse Türkiye bunu ciddiyetle değerlendirecektir."

İbrahim Kalın: Türkiye anlaşılırsa Patriot da alabilir VİDEO



"S-400'LER ADI ÜSTÜNDE SAVUNMA AMAÇLI"

Kalın, zaman zaman özellikle Batı medyasında "Türkiye'nin S-400'lerle saldırgan bir tutuma gireceğine" dair imaların yapıldığını belirterek, "Adı üstünde bu bir savunma sistemi. Ülkemize yönelik olabilecek muhtemel saldırıları defetmek için kurduğumuz bir sistem. Bununla da bir başka ülkeyi vurma şansınız zaten yok. Türkiye'ye yönelik olabilecek saldırıları önlemek amacıyla kurulabilecek bir sistem." diye konuştu.