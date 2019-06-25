İbrahim Kutluay Cenk Küpeli'nin babasını uyardı

Eski manken Demet Şener, geçtiğimiz hafta kendisinden 9 yaş küçük Cenk Küpeli ile evlendi.

Nikahta Cenk Küpeli'nin anne ve babasının olmaması 'Demet Şener istenmeyen gelin' haberlerine neden oldu.

DAMAT "SORUN YOK" DİYOR

Cenk Küpeli haberlerle ilgili olarak 'Anne ve babamla yakında tanışacaklar, evliliğimizde sorun yok' dedi. Bugün sürpriz evlilikle ilgili yeni bir iddia gündeme geldi.

KUTLUAY'LA BABA ARKADAŞ

Cenk Küpeli'nin basketbol yorumcusu olan babası Avni Küpeli ile İbrahim Kutluay'ın arkadaş olduğu ortaya çıktı.

İBRAHİM KUTLUAY UYARDI

İbrahim Kutluay ile Avni Küpeli arasında düğün öncesi bir telefon görüşmesi olduğu ve Kutluay'ın baba Küpeli'ye 'Ben yandım oğlun yanmasın' dediği de iddialar arasında.