İbrahim Kutluay: Çok mutluyum

Uğruna iki çocuğunun annesi Demet Şener’le olan 11 yıllık evliliğini bitiren İbrahim Kutluay'ın sonunda yüzü gülüyor.

AŞKINI ARTIK GİZLEMİYOR

Evli olduğu için Edwina Sponza’ya olan aşkını yıllardır gizleyen Kutluay, boşanmanın resmileşmesiyle rahat nefes aldı. Sosyetik aşkıyla önceki gün Bebek’te buluşan İbo, bu kez rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

"ÇOK MUTLUYUZ"

İbrahim Kutluay sevgilisi Edvina Sponzo ile ilk kez objektiflere poz verdi. Çift “Çok mutluyuz” dedi.

DEMET'İN DE AŞKI VAR

İbrahim Kutluay'dan resmi olarak boşanan Demet Şener de aradığı aşkı buldu. Şener, 2 aydır eski basketbolcu Cenk Küpeli ile birlikte.