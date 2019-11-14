taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7663
Euro
6.3508
Altın
1464.95
Borsa
104828.18
Gram Altın
271.579
Bitcoin
50163.17

İbrahim Kutluay: Edvina'ya şiddet uygulamadım

Edvina Sponza için iki çocuğunun annesi olan Demet Şener'den boşanan İbrahim Kutluay, büüyk aşkından bahsetti.

Haber Merkezi | 14.11.2019 - 06:48..
  1. Haberler
  2. Magazin
Whatsapp ile paylaş

İbrahim Kutluay, bir dönem dargınlık yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza'ya olan aşkını haykırdı.

İbrahim Kutluay: Edvina'ya şiddet uygulamadım

"YANINDA OLMALIYIM"

Kutluay, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Kendisine destek olmaya çalıştım. Bu zor döneminde yanındayım.

"ŞİDDET YALAN"

Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok... Bu tarz haberleri kınıyorum.

Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump'dan ortak açıklamalar

142
Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

Erdoğan: FETÖ'nün ABD'deki mevcudiyeti bitirilmeli

80
GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

GS TV reklam arasında YouTube yayınını açık unuttu

16
Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

Çin'den Hong Kong polisine: Daha sert müdahale edin

4
Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

1
Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finale taşıdı

Öğrenme güçlüğü çeken öğrencilerini finale taşıdı

2
Pınar Karşıyaka Avrupa Kupası'nda liderliğe yükseldi

Pınar Karşıyaka Avrupa Kupası'nda liderliğe yükseldi

1
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir