İbrahim Kutluay: Edvina'ya şiddet uygulamadım

İbrahim Kutluay, bir dönem dargınlık yaşadığı sevgilisi Edvina Sponza'ya olan aşkını haykırdı.

"YANINDA OLMALIYIM"

Kutluay, "Edvina zor dönemler geçiriyor. Yanında olmalıydım. Kendisine destek olmaya çalıştım. Bu zor döneminde yanındayım.

"ŞİDDET YALAN"

Aramızda şu an herhangi bir problem yok. Daha önce bazı nedenlerden dolayı tatsızlıklar yaşadık ama şiddet olayları yalan. Şiddet kesinlikle yok... Bu tarz haberleri kınıyorum.

Edvina ile aşkımız son derece güzel gidiyor. Biz birbirimizi seviyoruz. Her şeye kaldığı yerden devam ediyoruz." ifadelerinde bulundu.