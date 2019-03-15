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İbrahim Kutluay evleniyor

Demet Şener'in İbrahim Kutluay'la evliliğinin bitmesine neden olan Edwina Sponza'nın parmağındaki tamtur pırlanta yüzük, akıllarda soru işareti oluşturdu.

Haber Merkezi | 15.03.2019 - 17:12..
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Güzel manken Demet Şener, eski milli basketbolcu İbrahim Kutluay ile olan evliliğini geçtiğimiz ocak ayında sonlandırmıştı.

13 yıllık evlilik ve 2 çocuk ardından boşanan ünlü manken Demet Şener, evliliğinin bitme sebebi olarak İbrahim Kutluay'ın kendisini sosyetik güzel Edwina Sponza ile aldatması olarak göstermişti.

İbrahim Kutluay evleniyor

ŞENER PES EDİNCE NİKAH HAZIRLIKLARI BAŞLADI

İkilinin yasak aşk yaşadığı iddiası patlak verdikten sonra, görüntü vermemek için objektiflerden kaçan Kutluay ile Sponza, Şener'in pes etmesi üzerine Roma'da nikah hazırlığına başladı.

İbrahim Kutluay evleniyor

NİKAH ROMA'DA KIYILACAK

Bugüne kadar Şener'in iddialarına sessiz kalan Sponza'nın mayıs ayında Kutluay'la Roma'da kıyılacak nikahta mutlu sona ereceği iddia edildi.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

İtalyan bir baba ile İngiliz bir annenin kızı olan sosyetik yogacının, Roma'daki Türk Konsolosluğu'nda kıyılacak nikahın hazırlıkları için, geçtiğimiz günlerde sessiz sedasız ailesinin yanına gitti.

İbrahim Kutluay evleniyor

EDWİNA'NIN ÖNCEKİ EVLİLİĞİNDEN ÜÇ ÇOCUĞU VAR

Ünlü çift, olaylı başlayan aşkları gibi Roma'daki nikahlarıyla da magazin gündemine damga vuracak. Bu arada Kutluay'ın 3 milyon lira tazminat vererek anlaşmalı boşandığı Şener'den iki çocuğu var. Edwina Sponza'nın da eski eşinden üç çocuğu bulunuyor. Her ikisinin çocuklarının velayeti de karşı tarafa ait.

İbrahim Kutluay evleniyor

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