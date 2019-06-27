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Kylie Jenner makyajsız

Kim Kardashian'ın kardeşi Kylie Jenner, makyajsız haliyle hayranlarını şok etti.

Haber Merkezi | 27.06.2019 - 13:30..
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Kylie Cosmetics markasıyla daha 21 yaşında kendi servetini kendi yapan hatta Mark Zuckerberg'i bile tahtından eden en genç milyarder Kylie Jenner'ı makyajsız görüntülendi.

Kylie Jenner makyajsız

DOĞAL HALİ ŞOK ETTİ

Jenner, optik gözlüklerini taktı ve bir dişçi randevusu için Beverly Hills Calabasas'daki evinden makyajsız çıktı.

AĞIR YORUMLAR YAPILDI

Jenner'ın bu hali hayranlarını şaşırttı. Jenner'a sosyal medyada makyajsız hali için çok ağır yorumlar yapıldı.

"MAKYAJ GÜZELİYİM"

Jenner, daha önce verdiği bir röportajda, "Aslında güzel bir kadın değilim. Makyajı iyi yapıyorum" diye konuşmuştu.

Kylie Jenner makyajsız

Kylie Jenner makyajsız

Kylie Jenner makyajsız

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