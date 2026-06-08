İbrahim Tatlıses hastaneden izin aldı! Ankara turuna çıktı

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, 7 Nisan'da yaşadığı ciddi enfeksiyon nedeniyle hastaneye kaldırılmış ve bir süre tedavi görmüştü.

Hastaneden çıktıktan sonra görüntülenen İbrahim Tatlıses'in saçlarının beyazlaşmış oluşu ve bitkin hali hayranlarını üzmüştü.

Geçtiğimiz günlerde ünlü sanatçının Ankara'da yeniden hastaneye kaldırıldığı yönündeki iddialar, sosyal medyada geniş yankı uyandırmıştı.

"GAYET İYİYİM"

Hakkında çıkan haberlerin ardından açıklama yapan Tatlıses açıklamasında, "Allah'a şükür genel sağlık durumum gayet iyi. Geçirdiğim ameliyat sonrasında bir süre hareketsiz kalmak zorunda kaldım. Bu süreçte kaslarımda güç kaybı ve bazı zayıflamalar meydana geldi. Doktorlarımın tavsiyesi doğrultusunda kendi isteğimle fizik tedavi programına başladım. Bazı haberlerde yer aldığı gibi acil bir durum nedeniyle hastaneye kaldırılmış değilim." ifadelerini kullanmıştı.

"HASTANEDEN İZİNLİYİZ"

Ünlü isim, açıklamasının ardından sosyal medya hesabından yeni bir video da paylaştı. Hastaneden izinli olarak Ankara'da gezdiği anları takipçileriyle paylaşan Tatlıses'in neşeli halleri dikkat çekti. Tatlıses, "Hastaneden izinliyiz. Ankara güzel. Ankara'da hava güzel. Ankara'nın bebelerini geziyoruz." notunu düştü.

"GAYET İ