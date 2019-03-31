İbrahim Tatlıses oyunu kullandı

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Serenay Sarıkaya ve Kerem Bursin kavuştu

Uzun zamandır kendisi gibi oyuncu olan Kerem Bursin ile birlikte olan Serenay Sarıkaya, "İlişkimiz güzel gidiyor." dedi. Bursin'in 3 Şubat'tan bu yana Amerika'da olduğu öğrenildi.