İbrahim Tatlıses'e torunu Baran'san şaşırtan paylaşım: Bizi tehdit ediyor

Geçtiğimiz haftalarda rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve günlerce yoğun bakımda yattıktan sonra ameliyat olan İbrahim Tatlıses'te olaylar bitmiyor.

Ünlü türkücü, ailesiyle sorunlar yaşamaya devam ediyor. Çocuklarıyla davalık olan Tatlıses'e torunu Baran'dan, herkesi şaşırtan bir suçlama geldi.

"SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ"

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Baran Keçili, şu ifadeleri kullandı: "Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım. Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunacaktır. Herkesin bilgisine sunarım."