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İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs paylaşımı

Şöhret olmadan önce inşaatlarda çalışan Tatlıses, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla 1 Mayıs'ı kutladı.

Haber Merkezi | 01.05.2019 - 16:50..
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İbrahim Tatlıses resmi Instagram hesabından işçi olduğu yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak altına anlamlı bir 1 Mayıs notu düştü.

"YILLARCA ÇALIŞTIM, ELİM NASIR TUTTU"

Bir filminden alınmış kareyi instagram hesabına yükleyen Tatlıses, bu anlamlı karenin altına: “Yıllarca sırtım yük, elim nasır tuttu! Demirci ustasıydım, işleyen demir pas tutmaz bilirdim! Tüm işçi kardeşlerimin, emekçilerimin bayramı kutlu olsun! Hak, hukuk, adalet eşitliği olan nice 1 MAYIS’lara!” satırlarını yazdı ve kendisinin de bir dönem emekçi olduğunu hatırlatarak takipçilerinin 1 Mayıs’ını kutladı.

İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs paylaşımı

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