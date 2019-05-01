İbrahim Tatlıses'ten 1 Mayıs paylaşımı

İbrahim Tatlıses resmi Instagram hesabından işçi olduğu yıllara ait bir fotoğrafını paylaşarak altına anlamlı bir 1 Mayıs notu düştü.

"YILLARCA ÇALIŞTIM, ELİM NASIR TUTTU"

Bir filminden alınmış kareyi instagram hesabına yükleyen Tatlıses, bu anlamlı karenin altına: “Yıllarca sırtım yük, elim nasır tuttu! Demirci ustasıydım, işleyen demir pas tutmaz bilirdim! Tüm işçi kardeşlerimin, emekçilerimin bayramı kutlu olsun! Hak, hukuk, adalet eşitliği olan nice 1 MAYIS’lara!” satırlarını yazdı ve kendisinin de bir dönem emekçi olduğunu hatırlatarak takipçilerinin 1 Mayıs’ını kutladı.