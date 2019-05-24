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İbrahim Tatlıses'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

İmparator, gün içerisinde hayranlarını ağırlayıp fotoğraf çektirirken; Ekrem İmamoğlu için söylediği sözleri de yalanladı.

Haber Merkezi | 24.05.2019 - 14:01..
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İbrahim Tatlıses'ten Ekrem İmamoğlu açıklaması

"Ekrem İmamoğlu seçimi kazanırsa İstanbul beni kaybeder" dediği iddia edilen İbrahim Tatlıses, Instagram hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

"NE İSTANBUL BENİ NE BEN İSTANBUL'U KAYBEDERİM"

Yerleştiği İzmir'de günlerini Tatlıses Kebap'ta hayranlarını ağırlayıp fotoğraf çektirmekle geçiren İbo, Ekrem İmamoğlu hakkında söylediği iddia edilen sözleriyle ilgili; "Siyasi görüşüm bellidir ama hiç bir zaman “İSTANBUL BENİ KAYBEDER” diye bir açıklamam olmadı! Ne İstanbul beni kaybeder, ne ben İstanbul’u kaybederim. Allah bu mübarek günde iftiracı, fitneci, fırsatçı, birliğimize ve dirliğimize göz koyan insanlardan bizi korusun HAYIRLI CUMALAR…" ifadelerini kullandı.

İbrahim Tatlıses İzmir'de hayranlarını kabul ediyor VİDEO

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