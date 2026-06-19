İbrahim Yumaklı açıkladı: Barajlarda son 66 yılın en yüksek yağışına ulaştık

Yağışlar barajlara yaradı...

Son aylarda ülke genelinde yaşanan yağışlar barajları tamamıyla doldurdu.

Büyük Sanat Vakfı, Erciyes Üniversitesi, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) tarafından Sabancı Kültür Merkezi'nde "İklim, Su, Gıda ve Güvenlik" temasıyla Erciyes Zirvesi düzenlendi.

BAKAN YUMAKLI KONUŞTU

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, moderatörlüğünü TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kayseri Milletvekili Hulusi Akar'ın yaptığı açılış oturumundaki konuşmasında, zengin kültür ve doğasıyla Anadolu'nun kalbinde yer alan Kayseri'nin önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptığını söyledi.

Erciyes Zirvesi'nin dünyanın derdine derman olacak, karar alıcılara doğru şeyleri iletecek bir modeli oluşturması temennisinde bulunan Yumaklı, iklim, su, gıda ve güvenlik konularının birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığını ifade etti.

"YAKLAŞIK 7,3 MİLYON HEKTARLIK BİR ALAN ARTIK SULANIR HALDE"

Öngörülere göre Türkiye'nin 2100 yılına kadar su varlığında yüzde 25 azalma olacağına dikkati çeken Yumaklı, suyun hayat kaynağı olduğunu vurguladı.

Yumaklı, gıda güvenliğinin teminatı olan tarımsal üretimi risklere dayanıklı hale getirmek için çaba ve gayret gösterdiklerini, bu amaçla suyu merkeze alıp ürün desenini belirleyerek Türkiye'de üretim planlamasını 2024 yılı eylül ayı itibarıyla başlattıklarını belirtti.

Tarımsal üretici ve paydaşlara verdikleri desteklerden dolayı teşekkür eden Yumaklı, ürün desenlerini değiştirme yolunda önemli adımlar atıp suyu da merkeze koyarak hareket ettirmenin kolay olmadığını dile getirdi.

Türkiye'de 23 yılda 11 bine yakın su ve sulama tesisi yapıldığını bildiren Yumaklı, "Cumhuriyet tarihinin bütün yapılarının yüzde 60'ı son 23 senede gerçekleşti. Ülkemizde yaklaşık 7,3 milyon hektarlık bir alan artık sulanır halde. Ne demek? Daha fazla, verimli ve kaliteli ürün alıyorsunuz. Bu manada iklimsel etkilerin sonuçlarından daha az negatif etkilenme adına sulama konularına önem vermiş durumdayız." diye konuştu.

"SON 66 YILIN REKORU GELDİ"

Bu yıl yağışların önceki yıllara oranla yüksek olduğuna işaret eden Yumaklı, şöyle devam etti:

"2026 yılında gerçekleşen yağışlar uzun yıllar ortalamasının yüzde 32,5 üzerinde. Geçen yılın ise yüzde 75,7 üzerinde. Geçen yıldaki yaşadığımız o anormal kuraklığın bu devasa farkını buradan görebiliyoruz. Son 66 yılın en yüksek yağışına ulaşmış durumdayız. Bütün barajlarımızın aktif doluluk oranı şu anda yüzde 81,5. Bu bir rekor. Onu söylemek istiyorum. Halihazırda barajlarımızda 26 milyar metreküp daha fazla su depolamış durumdayız. Geçen yıl kuraklık sebebiyle içme suyu rezervlerinde bazı şehirlerimiz sıkıntılar yaşadı ama hamdolsun bu sene toparlamaya başladılar. Büyük oranda da toparlandı. Açıkçası Türkiye'deki illerimizin içme suyu bağlamında herhangi bir sorun yaşayacaklarını düşünmüyorum."

Bakan Yumaklı, Türkiye'deki sulama sistemlerinin sadece yüzde 38,5'inin kapalı devre olduğunu, 2028'de bu sayıyı yüzde 45'e ulaştıracaklarını kaydetti.

Damla sulama ve diğer modern sulama sistemlerini kullanan çiftçilere yaptıkları harcamanın yüzde 70'ine kadar bedel iadesi yaptıklarını aktaran Yumaklı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile birçok konuda ortak çalıştıklarını dile getirdi.

"SU VERİMLİLİĞİ KONUSUNDA ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Yumaklı, problem oluşturmayacak şekilde atık suların tarımsal üretimde kullanılmasıyla ilgili projeler yürüttüklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde sıfır atıkta olduğu gibi, su verimliliğinde de bütün dünyaya mal olacak bir seferberlik başlattıklarını anlatan Yumaklı, "Şu anda COP31'in en önemli başlıklarından biri olan su verimliliğine aslında biz ülke olarak hazırız. Hiçbir şekilde gevşemeden, taviz vermeden su verimliliği seferberliği konusunda çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.