İbrahim Yumaklı: Aksaray Uluırmak Barajı'nın ana iletim hattı yenilenecek

Tarım ve Orman Bakanlığı ile Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Aksaray'ın önemli su kaynaklarından Uluırmak Barajı Sulaması Yenileme Projesi'ni aşamalı olarak hayata geçiriyor.

Daha önce ihaleleri yapılan ve saha incelemeleriyle ilerleyişi takip edilen proje kapsamında, açık kanal sisteminden kapalı borulu basınçlı sulama sistemine geçiş hedefleniyor.

"BARAJIN ANA İLETİM HATTI 14,5 MİLYAR LİRALIK YATIRIMLA YENİLENECEK"

Bu kapsamda, bölgedeki tarım arazilerini daha verimli sulamaya kavuşturmak üzere ana iletim hattının yenilenmesi çalışmaları öne çıkıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, barajın ana iletim hattının 14,5 milyar liralık yatırımla yenileneceğini belirtti.

"EKONOMİYE 1,5 MİLYAR LİRA KATKI SAĞLAYACAK"

Bakan Yumaklı, sosyal medya platformu X hesabından, konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Yumaklı, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

"214 bin 200 dekar araziyi modern sulama sistemleriyle buluşturacak bu proje, ülke ekonomisine yıllık 1,5 milyar lira katkı sağlayacak."