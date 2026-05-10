İbrahim Yumaklı: Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimiz

Vatandaşların sağlığı her şeyden önemli...

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Karacabey’deki TİGEM tesislerinde aralarında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın da yer aldığı gazeteciler ile buluştu.

Burada basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bakan, en çok merak edilen konulardan biri olan gıda denetimleri hakkında konuştu.

"GIDA GÜVENİLİRLİĞİ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR"

Bu konuda sıkı bir çalışma yürüttüklerini belirten Yumaklı, "Gıda güvenilirliği bizim kırmızı çizgimizdir. Bu konuda asla taviz vermiyoruz.

Türkiye genelinde yılda ortalama 1,3 milyon denetim gerçekleştiriliyor. Bu denetimler sonucunda uygunsuz üretim yapan işletmeleri anlık olarak internet sitemizde yayımlıyoruz." dedi.

"VATANDAŞLARIMIZI DENETİM SÜRECİNE DAHİL ETTİK"

Bu konuda hayata geçirilen önemli bir adım konusunda bilgi veren Bakan, şunları kaydetti:

“'En iyi denetçi tüketicinin kendisidir' anlayışıyla vatandaşlarımızı da denetim sürecine dâhil ettik. Güvenilir Gıda mobil uygulamasını hizmete aldık.



Vatandaşlarımız gittikleri restoran, market veya diğer işletmelerde gördükleri olumsuzlukları anında bize bildirebiliyor. Biz de ilgili ekiplerimizi hızla görevlendiriyoruz.”

"EĞER ÇİLEK YOK AROMASI VARSA AMBALAJ ÜZERİNDE BELİRTİLMESİ ZORUNLU"

İşletmelerin vatandaşları kandırmasının artık mümkün olmadığını ifade eden Bakan Yumaklı, "Son dönemde gıda güvenilirliği alanında bazı yeni düzenlemeleri de hayata geçirdik.

Örneğin içinde çilek bulunmayan, yalnızca aroması kullanılan ürünlerde bunun ambalaj üzerinde açık şekilde belirtilmesi artık zorunlu." ifadelerini kullandı.

"TÜKETİCİNİN RAHATLIKLA GÖREBİLECEĞİ ŞEKİLDE YAZILMASI GEREKİYOR"

Ambalajlardaki bilgilendirmeler konusunda da bazı standartların olduğunu söyleyen İbrahim Yumaklı, şöyle konuştu:

“Üstelik küçük puntolarla değil, tüketicinin rahatlıkla görebileceği şekilde yazılması gerekiyor.



Aynı şekilde 'tereyağı keyfi', 'tereyağı tadında' gibi yanıltıcı ifadelerin kullanımına da artık izin verilmeyecek.



Özetle, tüketiciyi yanıltan hiçbir uygulamaya müsamaha göstermeyeceğiz. Bu konuda son derece kararlıyız.”