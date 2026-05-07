İbrahim Yumaklı, Nisan ayına ilişkin gıda denetim verilerini açıkladı

Vatandaşın sağlığını tehdit eden ürün ve işletmelere sıkı denetim uygulanıyor.

Bu kapsamda görevli ekipler yurdun dört bir yanında günlük olarak incelemede bulunuyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Nisan ayına ilişkin verileri açıkladı.

112 BİN 557 GIDA DENETLENDİ

Bakan Yumaklı, 1-30 Nisan tarihleri arasında yurt genelinde toplam 112 bin 557 gıda denetimi gerçekleştirildiğini söyledi.

Denetimler sonucunda uygunsuzluk tespit edilen işletmelere; 185 milyon lira idari para cezası uygularken, 49 işletme hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

"MÜCADELEMİZİ ARALIKSIZ SÜRDÜRÜYORUZ"

Yumaklı açıklamasında "İşini hakkıyla yapan üreticimizin ve işletmecimizin emeğini desteklerken, halkımızın sağlığını hiçe sayan fırsatçılara karşı mücadelemizi aralıksız sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.