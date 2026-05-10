İbrahim Yumaklı, orman yangınları için alınan önlemleri paylaştı

Yaz mevsimiyle birlikte, orman yangını riski de artmaya başlıyor.

Geçtiğimiz yıl ülke genelinde 3 bin 224 orman yangınının çıktığı ve yaklaşık 81 bin 473 hektar orman alanının zarar gördüğü bir yıl olmuştu.

Yangınların büyük çoğunluğu, yüzde 96'ya varan oranda, insan kaynaklı ihmal, dikkatsizlik, kasıt veya kazalardan kaynaklanıyor.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığı 2026 yılı için müdahale kapasitesini önemli ölçüde artırarak, gerekli tüm tedbirleri aldı.

ALINAN VE ALINACAK ÖNLEMLERİ PAYLAŞTI

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bursa Karacabey'deki Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) tesislerinde, aralarında Ensonhaber Genel Yayın Yönetmeni İlyas Efe Ünal'ın da bulunduğu gazetecilerle bir araya geldi.

Ülke gündemine, devam eden çalışmalara ilişkin bilgiler paylaşan Bakan Yumaklı, orman yangınlarını da buluşmanın ana gündem maddelerinden biri yaptı.

"ORMAN YANGINLARIYLA İLGİLİ TÜM HAZIRLIKLARIMIZI TAMAMLADIK"

Orman yangınlarıyla bu yılki mücadelede alınan önlemleri ve görev yapacak araçları paylaşan Yumaklı, ayrıca 28 bin personelin de sahada olacağını aktardı.

Yumaklı açıklamalarında ayrıca şu sözleri kullandı:

“Yaz ayları yaklaşırken orman yangınlarıyla ilgili tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Ormanla iç içe yaşayan köy ve mahallelerimizin tamamına giderek bilgilendirmelerde bulunduk.



Geçtiğimiz günlerde, riskli illerimizin valileriyle ve İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çifçi’nin katılımıyla kapsamlı bir toplantı gerçekleştirdik. Alınan ve alınacak tedbirleri değerlendirdik.”

"119 HELİKOPTER GÖREV ALACAK"

“Bu yıl mücadelede 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA görev alacak. Ayrıca yaklaşık 6 bin kara aracımız hazır durumda.



28 bin orman kahramanımız yeşil vatan savunmasında en ön safta cansiperane mücadele edecek.



Bunun yanında 138 bin gönüllümüz de bizlere destek veriyor.”