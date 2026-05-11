İbrahim Yumaklı orman yangınlarına ilişkin tedbirleri açıkladı

Türkiye, her yıl yaz aylarında orman yangınları tehdidiyle karşı karşıya kalıyor.

Doğal ve insan kaynaklı sebeplerle çıkan orman yangınları, geride büyük tahribat bırakıyor.

"ORMAN YANGINLARININ YÜZDE 91'İ İNSAN KAYNAKLI"

Yaz mevsimiyle havaların ısınmasının da artış sağladığı bu yangınlara Tarım ve Orman Bakanlığı, gerekli önlemleri alıyor.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara'da orman yangınlarının 2025 verilerine göre yüzde 91'inin insan kaynaklı çıktığını aktardı.

KASITLI FİİLERDE CEZAİ YAPTIRIMLAR UYGULANIYOR

Orman yangınına kasten veya ihmal sonucu neden olanlara ağır cezai yaptırımlar uygulanıyor.

Kasıtlı yangın çıkarma halinde 10 yıldan az olmamak üzere hapis cezası öngörülürken, taksirle yangına sebebiyet verenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası verilebiliyor.

"YANGIN SÖNDÜRME FİLOSU GÖREVE HAZIR"

2026 'yangın sezonu' öncesinde müdahale kapasitesi güçlendirildi.

Bu yangınlar için hazırlıkların tamamlandığını belirten Bakan Yumaklı, 'yangın söndürme filosu'nın göreve hazır olduğunu vurguladı.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE İÇİN ARAÇLAR HAZIR BEKLİYOR

Bu yıl 28 uçak, 119 helikopter ve 14 İHA ile hava filosu destekleniyor.

Kara gücünde de binlerce personel, arazöz ve ilk müdahale aracı hazır tutuluyor.