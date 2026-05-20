İbrahim Yumaklı: Türkiye, koloni sayısında ve bal üretiminde AB'de 1'inci sırada

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, '20 Mayıs Dünya Arı Günü' nedeniyle yazılı açıklama yaptı.

Bakan Yumaklı açıklamasında, Türkiye’deki arıcılık faaliyetlerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"ARICILIK FALİYETLERİ GIDA ARZ GÜVENLİĞİNİN TEMEL UNSURLARINDAN BİRİ"

Arılar ve diğer tozlayıcıların ekosistem, biyolojik çeşitlilik ve gıda güvenliği açısından taşıdığı kritik önemi vurgulayan Yumaklı, şöyle konuştu:

"Tozlaşmanın yaklaşık yüzde 75’inin arılar ve diğer polinatörler tarafından sağlandığı dikkate alındığında, arıcılık faaliyetleri yalnızca bal üretimi ile sınırlı olmayıp sürdürülebilir tarımın ve gıda arz güvenliğinin temel unsurlarından birini oluşturuyor.

Türkiye, sahip olduğu zengin bitki örtüsü, farklı iklim bölgeleri ve yüksek genetik çeşitliliğe sahip arı varlığı ile dünya arıcılığında önemli bir potansiyele sahiptir.

Bu kapsamda ülkemizde her yıl düzenlenen Dünya Arı Günü etkinlikleri ile arıların tarımsal üretimdeki kritik rolü, arı ürünlerinin ekonomik değeri, arıcılığın sürdürülebilirliği ve geliştirilmesi konularında toplumsal farkındalığın artırılması hedeflenmektedir."

"2025'TE 97 BİN 253 TON BAL ÜRETİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ"

Bakan Yumaklı, 2025 verilerine göre; Türkiye'de 96 bin 646 adet arıcılık işletmesi ve 8 milyon 817 bin 155 adet arılı kovan bulunduğunu belirterek, 97 bin 253 ton bal üretimi gerçekleştirildiğini bildirdi.

Türkiye’nin, güçlü arıcılık potansiyeli ile koloni sayısında ve bal üretiminde dünyada ilk 3'te, Avrupa Birliği'nde (AB) ise 1'inci sırada yer aldığının altını çizen Yumaklı, şöyle devam etti:

"Ülkemizde 39 adet coğrafi işaretli bal çeşidi bulunmakta olup bunlardan Bingöl balı ve Yenice ıhlamur balı AB’den coğrafi işaret almış iki bal çeşidimizdir.

Dünya çam balı üretiminin yaklaşık yüzde 90’ı ülkemizde, bunun da yüzde 70-80’i Muğla ilimizde gerçekleştirilmektedir.

Hayvancılık yol haritası kapsamında yeni destekleme modeli ile arıcılığa temel desteğe ilave olarak destekler verilmektedir.

Bu kapsamda, kadın ve genç yetiştiricilerimize yüzde 40, planlama kapsamında gezginci arıcılara yüzde 30, 1'inci derece tarımsal amaçlı örgütlere yüzde 20 ilave destek sağlanmaktadır."

"BAL DIŞINDAKİ ARI ÜRÜNLERİNİN ARTIRILMASINA YÖNELİK ÇALIŞMALAR YÜRÜTÜYORUZ"

“Gen kaynaklarını koruma desteği başlığı altında, izole bölgelerde yerli arı ırklarını koruyan yetiştiricilere ilave destek verilmektedir.



Kırsal kalkınma destekleri kapsamında arıcılık yatırımları, ekipman temini ve işleme tesislerine yönelik hibe ve teşvikler sağlanmaktadır.



Bununla birlikte propolis, polen, arı sütü, arı zehri gibi bal dışındaki arı ürünlerinin üretiminin artırılmasına yönelik çalışmalar yürütmekteyiz.



Organik tarım mevzuatı kapsamında faaliyet gösteren arıcılarımıza da sertifikalı üretim yapmaları şartıyla arılı kovan başına destekleme ödemesi yapılmaktadır.



Ayrıca, arıcılarımıza yönelik teknik eğitimler ve uygulamalı kurslar da düzenlenmektedir.”

"TÜRKİYE, ARI GENETİK KAYNAKLARI AÇISINDAN ÖNEMLİ BİR MERKEZ"

Türkiye’nin, arı genetik kaynakları açısından önemli bir merkez olduğunu kaydeden Bakan Yumaklı, Anadolu ve Kafkas arısı gibi yerli arı ırk ve ekotiplerinin korunması ve geliştirilmesi amacıyla üniversiteler ve arı yetiştiricileri birlikleri iş birliği içinde ıslah çalışmaları yürütüldüğünü belirterek, şu sözleri kullandı:

"Ekonomik arı yetiştiriciliğinde damızlık materyalin niteliği önem arz ediyor. Bölgesel ekotiplerin kalıtsal düzeylerini korumak ve ıslah etmek amacıyla ülkemiz genelinde bölgesine adapte olmuş arı gen kaynaklarımızın tespit edilerek öncelikle bölgelerinde koruma altına alınması, yapılacak ıslah çalışmaları sonucunda ana arı üretiminde materyal olarak kullanılması ve arıcılığın hizmetine sunulması büyük önem arz etmektedir."

"ARICILIKTA VERİM ARTIŞI SAĞLANACAK"

Yürütülen ıslah programları ile damızlık ana arı üretiminin artırıldığını, bölgelere uygun arı ırklarının yaygınlaştırıldığını, çiftleşme bölgeleri oluşturularak genetik saflığın korunduğunu, koloni kayıplarının azaltılmasının hedeflendiğini, bal verimi ve kalitenin artırıldığını belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Islah çalışmalarımızla arıcılarımızın en kaliteli arıyı en düşük maliyetle üretip kullanabilmeleri sağlanarak bunun üretime yansımasıyla arıcılıkta verim artışı sağlanacak, koloni kayıplarının azaltılmasıyla sektörün sürdürülebilirliği güçlendirilecektir.

Bununla birlikte ülkemizin sertifikalı damızlık ana arı üretimi ve ihracatı yapabilen bir konuma ulaşması da sağlanacaktır.

Ulusal Damızlık Sistemi’nin devreye alınmasıyla Bakanlığımız bünyesindeki Hayvancılık Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Arı Yetiştiricileri Merkez Birliği ve ilgili ıslah birimleri arasında kurulacak entegrasyon sayesinde ıslah programlarının izlenmesi ve yönlendirilmesi sağlanacak; böylece arı ıslah programlarının etkin ve işlevsel bir yapıya kavuşması mümkün olacaktır."