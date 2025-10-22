1 dönüme bile ödeme çıktı: IBAN'a yatıyor...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Zirai don desteği ödemeleri hesaplara aktarılmaya başladı.

Zirai dondan etkilenen üreticilerimizin yanında olmayı sürdürdüklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Tarım sigortası olmayan ancak Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı zirai dondan etkilenen çiftçilerimize destek ödemelerini hesaplara aktarmaya başladıklarını belirtti.

Zirai dondan etkilenen üreticilerin yanında olmayı sürdürdüklerini belirten Yumaklı, şunları kaydetti:

"Tarım sigortası bulunmayan ancak ÇKS'ye kayıtlı üreticilerimize ilk etapta 13 milyar 221 milyon lira destek ödemesi yapıyoruz. Üreticimizin emeğini koruyarak, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği ve kırsal kalkınmayı güçlendirmeye devam ediyoruz."

NASIL FAYDALANILIR

Çiftçilerin ödemeden faydalanabilmesi için 13 Nisan 2025 tarihine kadar Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmaları ve yapılan hasar tespitlerinde ürünlerinde en az %20 zarar bulunması gerekiyor.