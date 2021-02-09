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    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

    15 farklı ilde gerçekleştirilen FETÖ'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan şüpheliler gözaltına alındı.
    • AA
    • 09.02.2021 - 02:24
    • Güncelleme : 09.02.2021 - 02:30
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    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı

    İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen  FETÖ'ye yönelik çalışmalar sonucu İstanbul merkezli 15 ilde operasyon düzenlendi.

    ŞÜPHELİLE GÖZALTINA ALINDI

    İstanbul’da birçok ilçede 11 kişinin yakalanmasına yönelik operasyon yapan ekipler, Fatih İlçesi Silivrikapı’daki bir adreste de bir şüpheliyi gözaltına aldı ve evde arama yaptı.

    Operasyonlarda gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolü işlemlerinin ardından emniyete götürüldü.

    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı VİDEO

    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı #1

    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı #2

    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı #3

    15 ilde FETÖ operasyonu yapıldı #4

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