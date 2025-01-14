15 Temmuz Gazisi Tümgeneral Ala, 25. ameliyatını olacak

İHA

Gazi Tümgeneral Davut Ala, 15 Temmuz darbe girişimi sırasında İstanbul Kartaltepe’deki kışlasında darbecilerle saatlerce süren çatışmalara girerek ağır yaralanmıştı.

8 KURŞUN YEDİ, HAİNLERE TESLİM OLMADI

Vücuduna 8 kurşun isabet etmesine rağmen sancağını düşürmeyip kışlasını hainlere teslim etmeyen Ala, 24 kez geçirdiği ameliyatın ardından tekrar göreve dönmüştü. Şu an Samsun Garnizon Komutanı olan Gazi Tümgeneral Ala, kişisel sosyal medya hesabından 25. ameliyatını olacağını duyurdu.

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"DİLE KOLAY, 8 SENEDE 25. AMELİYAT"

Ala, sosyal medyada ameliyatı gerçekleştirecek olan Prof. Dr. Rüştü Cankon Germiyanoğlu ile birlikte bir fotoğraf paylaşarak, şu ifadelere yer verdi: