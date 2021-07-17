15 Temmuz hakkında provokatif paylaşımda bulunan Pucca'ya gözaltı

Sosyal medya fenomeni ve yazar, 'Pucca' adıyla bilinen Pınar Karagöz, sosyal medya hesabından 15 Temmuz gecesi halkın darbecilere direnişine çamur atan paylaşımı sonrası gözaltına alındı.

Daha önce de sosyal medya hesabından yaptığı tartışmalı paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan Pucca lakaplı Pınar Karagöz, Twitter hesabında emniyete götürüldüğünü duyurarak, "Az önce kapıya iki polis geldi, şu an emniyete gidiyoruz beraber. Sebebini de söylemiyorlar. Hakkımda hayırlısı" dedi.

YİNE ÇOCUĞUNU ÖNE ÇIKARDI

Karagöz, devamında yaptığı paylaşımlarda ise "Sivil polis arabalarına klima neden takmıyorsunuz ya ter içinde bıraktılar beni. Muayeneye geldik. Normalde direkt karakola götürmüyorlar mıydı ya? İyi ki evde Batı yoktu. Çocuğa her seferinde bu travmayı yaşatıyorum" ifadelerini kullandı.

KARAGÖZ'ÜN GÖZALTINA ALINMASINA NEDEN OLAN PAYLAŞIMI

"Sebebini söylemiyorlar, hakkımda hayırlısı diyerek gözaltına alındığını" sosyal medya hesabından paylaşan Pınar Karagöz, birkaç gün önce FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girimişini anlatan "15/07 Şafak Vakti" sinema filminin sosyal medya paylaşımını alıntı yaparak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Çıplak elle barbarca kafalarını kopardığınız askerleri de koydunuz mu? Haberi olmayan sabileri, ne olduğunu bilmeden orada bulunan erlere neler yaptınız anlattınız umarım."

Pınar Karagöz'ün kısa süre sonra bu paylaşımını sildiği fark edildi.

