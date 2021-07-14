Baba Yahya Kemal Yiğit, "O teröristlerle kol kola gezecekler, ben de onlara şerefli diyeceğim öyle mi? Bunlar hem de dünyanın en namussuz şerefsiz insanları" diyerek tepkisini sürdürdü.

Hak-İş Konfederasyonu Kayseri İl Başkanlığı tarafından 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yıldönümünde anma programı düzenlendi.

Melikgazi Belediyesi Kültür Merkezi’nde düzenlenen programa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Serdar Öztürk, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, AK Parti Kadın Kolları İl Başkanı Emine Timuçin, 15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit, şehit babası Aslan Polat, STK üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

15 Temmuz şehidi Cennet Yiğit’in babasından CHP’ye sert sözler-Video

"BANA TEKRAR DAVA AÇSINLAR, YİNE SÖYLÜYORUM"

Programın onur konuğu, 15 Temmuz’da şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit’in babası Yahya Kemal Yiğit ise, daha önceki söylemleri nedeniyle kendisine dava açan CHP’ye sert eleştirilerde bulundu.

15 Temmuz’u her saniye yaşadıklarını dile getiren Yiğit, şunları söyledi:

"Biz bu vatana bir tane evlat verdik. Fakat yemin ediyorum, bu aziz vatan için binlerce evladım olsa bir saniye düşünmeden, gözümü kırpmadan hepsini vermezsem namerdim. Hepimiz birer şehit adayıyız. Ben hep dua ediyorum; inşallah Allah bir gün bizlere de bu şehadeti nasip eder. Biz bu vatana evlat verdik."

"BANA TEKRAR DAVA AÇSINLAR, YİNE SÖYLÜYORUM"

"Fakat içimizde, hala bu hain kalkışmaya hatta işgal girişimine tiyatro diyenlerin kontrollü olarak, İstanbul Havalimanı'nda o tankların arasında nasıl gittiğini hepimiz biliyoruz. Bakırköy Belediye Başkanı'nın evine gidip, ayak ayak üstüne atarak kahvesini yudumlarken ellerini de ovuşturuyordu."

"Bu darbe, bu ihanet kalkışması gerçekleşse de bize de bir köşe verseler diye. Ben onlar ile davalıktım. Ben onlara ’namussuz’, ’şerefsiz’ dedim. Yine söylüyorum. Bana tekrar dava açsınlar. Bunlar dünyanın en namussuz insanları."

"TERÖRİSTLERLE KOL KOLA GEZENLERE ŞEREFLİ DİYECEĞİM, ÖYLE Mİ?"

"Çünkü bu aziz vatanı parçalamak isteyen, bu Müslüman Türk milletinin 40 bin evladını şehit eden o terör örgütüne ’terör örgütü’ diyemiyorlar. O teröristlerle kol kola gezecekler, ben de onlara şerefli diyeceğim öyle mi?"

"BENİM NAMUSUM BU VATANDIR"

"Bunlar hem de dünyanın en namussuz şerefsiz insanları. Bana tekrar dava açsınlar. Bunların namus anlayışını hala anlayamadım. Çünkü benim namusum bu vatandır."

Özel Harekat Komiser Yardımcısı Cennet Yiğit





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