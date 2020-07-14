Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın kızı Elif, baba özlemini fotoğraflara bakarak gideriyor.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'na yapılan saldırıda şehit düşen Emniyet Müdürü Dursun Acar'ın 8 yaşındaki kızı Elif, özlem duyduğu babasının anılarıyla büyüyor.

Şehit Acar'ın öğretmen eşi Özgül Acar, 15 Temmuz hain darbe girişiminin 4. yıl dönümünde, 2016 yılında Ankara'da yaşadıklarını hala unutamıyor.

ANNE VE KIZIN ÖZLEMİ

Eşinin şehit edilmesinin ardından kızı Elif ile ailesinin yaşadığı İzmir'e taşınan Acar, tüm zamanını evladıyla geçiriyor. Babası şehit olduğunda 4 yaşında olan Elif de, ona olan özlemini fotoğraflarına bakarak ve sık sık annesine babasını sorarak gideriyor.

15 Temmuz şehidinin kızı babasının anılarıyla büyüyor

"O GECE UNUTULMAZ"

Eşi ve arkadaşlarının, FETÖ'cü teröristlerin uçaktan attıkları bombalarla şehit düştüğünü anlatan Acar, şöyle konuştu:

"Acımız hala ilk günkü gibi taze. 4 yıl değil 24 yıl geçse o gece unutulmaz. O gece, İstanbul ve Ankara'da yaşayan herkesin, hele ki bizim gibi acı şekilde yaşayan herkesin hafızalarında kazınıp kaldı. Sadece seneidevriyelerinde değil bizim 365 günümüz bu düşüncelerle geçiyor. Dinecek bir acı değil, hazmedilmesi zor bir durum. Toprak olan yiğitleri düşününce kabullenmesi zor bir durum."





"ÖZLEDİKÇE ANILARLA AVUNUYORUM"

Kızıyla birlikte eşini özledikçe onun fotoğraflarına bakıp, videolarını izlediklerini anlatan Acar, "Özledikçe anılarla avunuyorum. Eşim, benim ve Elif'imin süper kahramanıydı. Ömrümüzün kalan kısmı anılarıyla ve bize yaşattığı gururla ve inancımız sayesinde dimdik ayakta durarak geçecek. Kahramanımız bir baba ve eş olarak bizi asla bırakmayacağına inanıyorum. Eşim her zaman bizim yanımızda." diye konuştu.

"TÜRK MİLLETİ DESTAN YAZDI"

Türk milletinin 15 Temmuz akşamı bir destan yazdığını da belirten Acar, şöyle devam etti:

"Çok büyük bir imtihandı. Çok büyük acılara sahne oldu. 15 Temmuz'u Ankara ve İstanbul dışında yaşayanlar çok fazla bir şey anlamadı. Ama biz o kanlı sokakları gördük, vahşeti yaşadık. Diyorum ya inşallah bunun tekrarı olmasın. Düşmanı çok bir ülkeyiz. Bizi yıkamamalarının, ezip geçememelerinin en büyük sebebi, o gece de sergilenen o milli birlik ve beraberliğimiz. Bunu yıkmaya da kimsenin gücü yetmeyecek. Türk devleti her zaman var olacak. Tüm şehitlerimizin ruhları şad olsun."





"BABAMIN BAHÇESİNE GİDİNCE DUA EDİYORUZ"

Acar, kızının büyüynce şehit babası gibi özel harekat polisi olmasını çok istediğini ama meslek seçimi konusunda kararını kendisine bıraktığını söyledi.

Elif de babasını çok özlediğini anlatırken, "Babamın bahçesine (kabrine) gidince dua ediyoruz. Babamın bahçesinde çiçekler var, onları suluyoruz. Ona olan sevgimizi bu şekilde gösteriyoruz." dedi.