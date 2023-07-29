170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi HSK'nın adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 170 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik yapıldı.

AA

Hakimler ve Savcılar Kurulu'nun (HSK) adli ve idari yargıdaki atama kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

170 hakim ve savcının görev yerinde değişiklik

HSK Birinci Dairesi'nin adli yargıda 166, idari yargıda ise 4 hakim ve savcının görev yeri değişikliğini kapsayan kararnamesi ile 170 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Atama kararlarına göre Adalet Bakanlığı Müşaviri Yakup Moğul, Ankara Hakimliği'nde görevlendirildi.

Konya, Kocaeli, Tokat, Bursa'nın da bulunduğu birçok il ve ilçede 166 Cumhuriyet Savcısı ile hakimin görev yeri değişti.

Ayrıca 4 Danıştay tetkik hakiminin de Şanlıurfa, Hatay, Sakarya ve Erzurum İdare Mahkemesi üyeliğine atamaları yapıldı.

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