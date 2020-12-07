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    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi

    Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.
    • Haber Merkezi
    • 07.12.2020 - 04:59
    • Güncelleme : 07.12.2020 - 05:31
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    Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

    Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #1

    KISITLAMA SONA ERDİ

    Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

    Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi İZLE

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #2

    HAREKETLİLİK BAŞLADI

    56 saat süren kısıtlamanın ardından ülkenin birçok noktasında hareketlenme başladı.

    İstanbul'da ise metrobüs duraklarında hareketliliğin başladığı gözlemlendi.

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #3

    Sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi #4

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