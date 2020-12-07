Koronavirüs tedbirleri kapsamında Cuma akşamı saat 21:00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması sona erdi.

Geçen hafta, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüs ile mücadeleye yönelik yeni tedbirleri açıklamıştı.

Erdoğan, hafta içi her gün 21.00-05.00 saatlerinde, hafta sonları için cuma saat 21.00'den pazartesi saat 05.00'e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacağını belirtti.

KISITLAMA SONA ERDİ

Bu kapsamda, 4 Aralık Cuma saat 21.00'de başlayan ve hafta sonu kesintisiz uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi.

Sokağa çıkma kısıtlamalarına, yeni bir karar alınıncaya kadar devam edilecek.

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HAREKETLİLİK BAŞLADI

56 saat süren kısıtlamanın ardından ülkenin birçok noktasında hareketlenme başladı.

İstanbul'da ise metrobüs duraklarında hareketliliğin başladığı gözlemlendi.