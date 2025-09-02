1804 yılından beri ayakta: İşte iki yüz yıllık cami

Yozgat’ta Köseoğlu Mahallesinde yer alan Kayyımzade camisi Cevahir Ali Efendi tarafından 1804 yılında yapıldı.

Caminin ahşap bir kalemi andıran minaresi, kendine has süsleme ve bezeleri, kırmızı ve beyaz renkteki mermerden oluşan girişi, vitraylarla süslü pencereleri hayranlık uyandırıyor.

Barok işi süslemeleri bulunan camii, huzur veren bir ibadethane olmasının yanı sıra hem mahalle sakinlerini hem de zaman zaman turistleri ağırlıyor.

Kayyımzade camisinde 10 yıldan uzun süredir görev yapan Ömer Şahin camiinin tarihçesinden söz etti. Şahin, "Cevheri Ali Efendi tarafından yaptırılan camiinin yapımına Kayyımzadelerden Osman Efendi büyük katkı sağlamıştır. Allahu Teala ecdadımızdan razı olsun. Camimiz barok usulüyle yapılmış ve eski mimarisini korumaktadır. Camimizin manevi bir havası var ve bütün cemaatimiz bundan yararlanıyor. Üniversiteden gelenler, şehir dışından gelenler oluyor. Camiimizi çok beğendiler. Böyle bir camiinin ayakta kalmasının ve manevi havasının çok güzel olduğunu belirttiler. Mihrabı, minberi, pencereleri, yukarıdaki müezzin mahfilleri, fevkani kısmı orijinal. Zamanla yıpranmış olsa da camimiz tarihi özellikleriyle ayakta kalmaktadır" dedi.

Mehmet Pekdemir 10 senedir cami cemaatinden olduğunu ifade etti. Pekdemir, "Evime yakın olduğu için bu camiye geliyorum. Başka camilere gitmek bana anlamsız geliyor. Huşu duyuyoruz rahat ediyoruz. Camiyi soranlara bildiğimiz kadarıyla anlatıyoruz" ifadelerini kullandı.

Camii cemaatinden Osman Karabulut ise 40-50 senedir Köseoğlu Mahallesinde ikamet ettiğini söyledi. Karabulut, "Camimiz çok tarihi bir cami. Evimiz yakın. 5 vakit namazımızı burada kılıyoruz. Camimiz tarihi olduğu için huşu ve huzur içinde namazımızı kılıyoruz. Bu cami en eski camilerden birisi. Allah Müslümanlara ve Türk Devletine zeval vermesin diye dua ediyoruz" dedi.