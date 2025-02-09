İHA

Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan 2. Abdülhamid Han için vefatının 107. yılı anısına çeşitli etkinlikler düzenlendi. Etkinlikler, Ayasofya Camii'nde sabah namazıyla başladı ve ardından Çemberlitaş’ta Sultan Abdülhamid Han’ın türbesinde devam etti. Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, Sultan Abdülhamid Han’ın 4. kuşak torunu olarak törene katıldı ve yanı sıra çok sayıda vatandaş da yer aldı. Türbeye gelen katılımcılara gül suyu, çorba ve lokum ikramı yapıldı.

"MAZLUM COĞRAFYALARDA HALEN ABDÜLHAMİD'İN ADI ANILIYOR"

Programda bir konuşma yapan Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, şunları söyledi:

Sultan Abdülhamid Han'ı 107 yıl sonra anlamaya ve anlatmaya geldik. Sabah Ayasofya'da başlattığımız etkinlikler ve gün boyunca gerçekleştireceğimiz birçok programla Sultan Abdülhamid’i daha iyi anlamayı hedefliyoruz. Gerçekten de Sultan Abdülhamid Han’ı anlamak, günümüz dünyasında hala zor. Hedefimiz, onun mirasını insanlara doğru şekilde aktarmak. Bugün, Suriye, Filistin, Gazze gibi mazlum coğrafyalarda Sultan Abdülhamid Han’ın ismi hala anılıyor. Amerika, 'Gazze'yi alacağız' diyor. Ancak şunu unutmasınlar; Gazze, Sultan Abdülhamid Han’ın şahsi malıdır. O bölgeye yönelik herhangi bir güç mücadelesi, Sultan Abdülhamid Han’ın izlediği politikaların, mazlumların yanında durma anlayışının önündeki engelleri geçemez. Gazze’deki kardeşlerimiz bir yıldır bombardımana tabi tutuluyor ancak hala dimdik ayaktalar. Biz Filistin’in, Gazze’nin ve dünya üzerindeki tüm mazlumların yanındayız.

Törene katılanlardan Nurettin Memoğlu ise, şu ifadeleri kullandı: