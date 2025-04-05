2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

DHA
Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele sürüyor.
Güvenlik güçleri, hain terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarına geçit vermiyor.
Teröristler, batı sınırlarımızı aşarak ülkemizden kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerince yakalanıyor ve adalete teslim ediliyor.
2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI
Bu kapsamda Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin kontrollerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri D.Ç. ve İ.K. yakalandı.
Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış