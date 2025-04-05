2 FETÖ şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı
DHA

Yurt genelinde terör örgütleriyle mücadele sürüyor.

Güvenlik güçleri, hain terör örgütü FETÖ/PDY mensuplarına geçit vermiyor.

Teröristler, batı sınırlarımızı aşarak ülkemizden kaçmaya çalışırken, güvenlik güçlerince yakalanıyor ve adalete teslim ediliyor.

2 FETÖ ŞÜPHELİSİ YAKALANDI

Bu kapsamda Edirne merkezde 1'inci derece askeri yasak bölgede güvenlik güçlerinin kontrollerinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan FETÖ/PDY şüphelileri D.Ç. ve İ.K. yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından jandarma ekiplerine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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