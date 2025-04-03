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Haber Merkezi

Türkiye önemli bir uluslararası etkinliğe daha ev sahipliği yapıyor.

61. Kütüphane Haftası kapsamında 2. Uluslararası Kütüphane ve Teknoloji Festivali başlıyor.

RAMİ KÜTÜPHANESİ'NDE 3 GÜN KİTAP VE TEKNOLOJİ ETKİNLİKLERİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen festival, 4-6 Nisan 2025 tarihlerinde Rami Kütüphanesi'nde gerçekleştirilecek.

Yapay zekâ başta olmak üzere teknoloji ve yazılım dünyasındaki yenilikler, kütüphanecilik için heyecan verici ve ufuk açıcı fırsatlar festival alanında katılımcılarla buluşacak.

Festival, kütüphane ve teknoloji dünyasını bir araya getirerek bilgi ekosisteminin geleceğine ışık tutacak.

Kütüphanelerin dijital dönüşümdeki rolü, en son teknolojik yenilikler ve yenilikçi hizmet modelleri festival kapsamında ele alınacak.

GENİŞ ULUSLARARASI KATILIM

Festivale uluslararası katılımın da bu yıl geniş olması bekleniyor.

Bu kapsamda ABD, Kanada, İtalya, İngiltere, Norveç, İsveç, Slovenya ve Danimarka gibi ülkelerden 15 uluslararası uzman festivale katılacak.

Uzmanlar, kütüphanelerin dijital dönüşüm sürecine dair deneyimlerini ve bilgilerini paylaşacak.

Kendi alanındaki en önemli çatı kuruluşlardan biri olan Uluslararası Kütüphane Dernekleri ve Kurumları Federasyonu (IFLA)’nın Çocuk ve İlk Gençlik Kütüphaneleri ile Okul Kütüphaneleri bölümleri üyeleri de festivale katılacak.