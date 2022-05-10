2020 yılında ortaya çıkan pandemi nedeniyle umre ziyareti gerçekleştirilemiyordu. 2 yıl aradan sonra Suudi Arabistan'ın kapılarını açmasıyla İstanbul'dan ilk kafile yola çıktı.

2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs sebebiyle umre ziyareti yapmak isteyenlere Suudi Arabistan kapılarını kapatmıştı.

Koronavirüsün etkisini yitirmesiyle birlikte yasaklar kalktı. Umre ziyaretleri tekrar başladı.

Türkiye'den de İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Giden Yolcu Terminali'ne gelen kafiledekiler, burada bilet ve bagaj işlemlerini tamamladıktan sonra ihrama girdi. İhrama giren umreciler, niyet ve dua ettikten sonra uçağa binmek üzere pasaport kontrolünden geçti.

2 yıl aradan sonra ilk kafile umreye gitti - Video



"İlk günkü gidişimin heyecanını yaşıyorum"

Umreye giden yolculardan Zikri Ilgar, Suudi Arabistan'ın umreye izin vermesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Heyecanlı olduğunu belirten Ilgar, "Daha önce umre ziyareti gerçekleştirdim ama yine ilk günkü kutsal topraklara gidişimin heyecanını yaşıyorum. İlk grup olduğumuzu öğrendik onun için de heyecanlıyız. Allah isteyen herkese nasip etsin. Ramazan umresi için niyetlendik ama hava yolları açık olmadığı için ancak bugüne nasip oldu." dedi.





"Allah herkese nasip etsin"

Kafilede yer alan Günay Şahin ise ilk kez umreye gittiğini söyledi.

Şahin, 2-3 yıldır bu ziyareti beklediğini kaydederek, "Bu sene nasip oldu, Allah'ın izniyle. Çok heyecanlıyım. Heyecandan söyleyecek başka bir şey düşünemiyorum. Allah herkese nasip etsin." diye konuştu.

Umre ziyaretini organize eden tur firmasının yöneticisi Muhammed Ali Çatar da 2 yıldan fazla bir sürüden bu yana umre ziyaretlerinin yapılamadığını belirtti.





"Kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu"

Uzun bir aradan sonra umreye gidecek ilk kafilenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Çatar, şunları kaydetti:



"Biliyorsunuz, 2020 yılının Şubat ayı itibariyle pandemi nedeniyle Suudi Arabistan umre gidişlerini kapatmıştı. Yaklaşık 2 yıl 3 ay üzerinden geçti. Biz ilk umre kafilesini Mekke'ye yolcu ediyoruz. Grubun başında biz de olacağız. Her ne kadar şükretsek azdır. Pandemi sonrası kapıların tekrar açılmasından sonra çok talep oldu. Bu talepleri hac ibadeti nedeniyle eylül ayına ertelemek zorunda kaldık."