20 ilde Sibergöz-20 Operasyonu! 64 şüpheli yakalandı İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 20 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara ilişkin düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalandığını açıkladı.

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ensonhaber.com

Yurt genelinde siber operasyonlar aralıksız sürüyor.

Ekipler, dolandırıcılık yapanlara geçit vermiyor.

Bu kapsamda yeni bir operasyon daha gerçekleşti.

20 ilde bilişim sistemlerini kullanarak dolandırıcılık ve hırsızlık yapanlara ilişkin düzenlenen operasyonda 64 şüpheli yakalandı..

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından operasyonun ayrıntılarını paylaştı.

Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Erzurum Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Erzurum merkezli İstanbul, Mersin, Adana, Gaziantep, Kırşehir, Sinop, Adıyaman, Tekirdağ, Bursa, Şanlıurfa, Aydın, Diyarbakır, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karabük, Samsun, Kocaeli ve Antalya’da eş zamanlı olarak “SİBERGÖZ-20” operasyonları düzenlendi.

"Kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti adı altında para talep ettikleri tespit edildi"

64 şüphelinin; araç Kiralama ve Sigorta firmalarının isimlerini kullanarak oluşturdukları “Oltalama (Phishing) siteleri üzerinden iletişime geçtikleri vatandaşlardan kiralama bedeli, sigorta bedeli ve kaparo ücreti adı altında para talep ederek haksız kazanç sağladıkları tespit edildi.

"Çok miktarda döviz, Türk lirası ve altın ele geçirildi"