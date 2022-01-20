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    20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen iller

    20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen iller

    Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.
    • Haber Merkezi
    • 20.01.2022 - 02:56
    • Güncelleme : 20.01.2022 - 03:08
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    Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.

    Kar nedeniyle eğitime ara verilen bazı iller şöyle; Mersin, Bilecik, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Bitlis, Muş, Karaman, Hakkari, Kars, Gümüşhane, Karabük, Rize, Şırnak, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Kastamonu, Ağrı, Giresun, Aksaray, Sivas, Niğde, Bayburt, Artvin, Adana, Bitlis, Çankırı, Zonguldak, Sinop, Batman, Bursa, Erzincan, Iğdır, Bartın, Kayseri, Balıkesir, Samsun.

    -SAMSUN

    Samsun`un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    -BALIKESİR

    Balıkesir`in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edildi.

    -KAYSERİ

    Kayseri`de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

    -BARTIN

    Bartın`da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

    -IĞDIR

    Iğdır`da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

    Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

    -ERZİNCAN

    Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

    -BURSA

    Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

    -BATMAN

    Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

    -SİNOP

    Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.

    -ZONGULDAK

    Yapılan açıklamada, " Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir." denildi.

    -ÇANKIRI

    Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi.

    Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

    -MERSİN

    Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

    Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

    Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini açıkladı.

    -BİLECİK

    Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

    Açıklamaya göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

    -KAHRAMANMARAŞ

    Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.

    -ŞANLIURFA

    Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

    Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

    -DİYARBAKIR

    Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıkladı.

    Meteoroloji, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşeceği uyarısı yaptı. Kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlarda idari izinli sayılacak.

    -MALATYA

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı denildi.

    -BİTLİS

    Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

    -MUŞ VE KARAMAN

    Muş ve Karaman’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

    -HAKKARİ

    Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

    Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

    -KARS

    Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    -GÜMÜŞHANE

    Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

    Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

    -KARABÜK

    Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

    -RİZE

    Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.

    -ŞIRNAK

    Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

    -GAZİANTEP

    Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

    Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

    -DİYARBAKIR

    Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

    -SİİRT

    Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.

    -KİLİS

    Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

    -KASTAMONU

    Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

    -AĞRI

    Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    -GİRESUN

    Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı.

    Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.

    -AKSARAY

    Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

    -SİVAS

    Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

    -NİĞDE

    Niğde`de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

    -BAYBURT

    Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.

    -ARTVİN

    Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

    -ADANA

    Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.

    -BİTLİS

    Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.


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