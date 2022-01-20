20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen iller
- Haber Merkezi
- 20.01.2022 - 02:56
- Güncelleme : 20.01.2022 - 03:08
Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.
Kar nedeniyle eğitime ara verilen bazı iller şöyle; Mersin, Bilecik, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Bitlis, Muş, Karaman, Hakkari, Kars, Gümüşhane, Karabük, Rize, Şırnak, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Kastamonu, Ağrı, Giresun, Aksaray, Sivas, Niğde, Bayburt, Artvin, Adana, Bitlis, Çankırı, Zonguldak, Sinop, Batman, Bursa, Erzincan, Iğdır, Bartın, Kayseri, Balıkesir, Samsun.
-SAMSUN
Samsun`un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
-BALIKESİR
Balıkesir`in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edildi.
-KAYSERİ
Kayseri`de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.
-BARTIN
Bartın`da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.
-IĞDIR
Iğdır`da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.
Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.
-ERZİNCAN
Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.
-BURSA
Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.
-BATMAN
Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.
-SİNOP
Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.
-ZONGULDAK
Yapılan açıklamada, " Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir." denildi.
-ÇANKIRI
Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi.
Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.
-MERSİN
Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.
Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.
Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini açıkladı.
-BİLECİK
Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamaya göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.
-KAHRAMANMARAŞ
Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.
-ŞANLIURFA
Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.
Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.
-DİYARBAKIR
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıkladı.
Meteoroloji, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşeceği uyarısı yaptı. Kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlarda idari izinli sayılacak.
-MALATYA
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı denildi.
-BİTLİS
Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
-MUŞ VE KARAMAN
Muş ve Karaman’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
-HAKKARİ
Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.
Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.
-KARS
Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
-GÜMÜŞHANE
Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.
Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.
-KARABÜK
Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın tatil edildiği açıklandı.
-RİZE
Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.
-ŞIRNAK
Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.
-GAZİANTEP
Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı.
Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.
-DİYARBAKIR
Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.
-SİİRT
Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.
-KİLİS
Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.
-KASTAMONU
Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.
-AĞRI
Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
-GİRESUN
Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı.
Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.
-AKSARAY
Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.
-SİVAS
Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.
-NİĞDE
Niğde`de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.
-BAYBURT
Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.
-ARTVİN
Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.
-ADANA
Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.
-BİTLİS
Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.