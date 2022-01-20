20 Ocak Perşembe günü eğitime ara verilen iller

Soğuk hava ve kar yağışı yurt genelini etkisi altına aldı. Yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Yurtta etkili olan kar nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitim öğretime ara verildi.

Kar nedeniyle eğitime ara verilen bazı iller şöyle; Mersin, Bilecik, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Bitlis, Muş, Karaman, Hakkari, Kars, Gümüşhane, Karabük, Rize, Şırnak, Gaziantep, Diyarbakır, Siirt, Kilis, Kastamonu, Ağrı, Giresun, Aksaray, Sivas, Niğde, Bayburt, Artvin, Adana, Bitlis, Çankırı, Zonguldak, Sinop, Batman, Bursa, Erzincan, Iğdır, Bartın, Kayseri, Balıkesir, Samsun.

-SAMSUN

Samsun`un Alaçam ve Yakakent ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

-BALIKESİR

Balıkesir`in Dursunbey ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilk, orta ve lise düzeyindeki okullar 20 Ocak 2022 Perşembe günü tatil edildi.

-KAYSERİ

Kayseri`de etkili olan kar yağışı sonrası oluşan soğuk hava ve buzlanma nedeniyle Yeşilhisar, Felahiye, Pınarbaşı, Sarız, Bünyan, Tomarza, Develi, İncesu, Akkışla, Özvatan ve Yahyalı ilçelerinde 20 Ocak Perşembe okullar tatil edildi.

-BARTIN

Bartın`da yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle okullar bugün tatil edildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve yoğun buzlanma nedeniyle 20 Ocak Perşembe il genelindeki tüm ilkokullar, ortaokullar ve liselerde eğitime ara verildiği belirtildi.

-IĞDIR

Iğdır`da dün geceden itibaren etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Etkili olan kar yağışı nedeniyle bugün Iğdır kent merkezi ve Tuzluca ilçesine bağlı tüm okullarda eğitime bir günlük ara verildi.

-ERZİNCAN

Erzincan’da olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitim verilen ara 1 gün daha uzatıldı.

-BURSA

Bursa`nın Orhaneli, Büyükorhan ve Harmancık ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle bugün okullar tatil edildi.

-BATMAN

Batman`ın Hasankeyf ve Gercüş ilçelerinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle bugün eğitime ara verildi.

-SİNOP

Sinop`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle bugün il genelinde eğitime ara verildi.

-ZONGULDAK

Yapılan açıklamada, " Zonguldak`ta merkez ve merkeze bağlı belde ve köyler ile Çaycuma, Devrek, Gökçebey, Ereğli ve Kozlu ilçelerimizdeki taşıma kapsamındaki ilk ve orta dereceli okullarda eğitim öğretime 20 Ocak Perşembe günü ara verilmiştir." denildi.

-ÇANKIRI

Çankırı`da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Çerkeş ilçesinde bugün ve yarın eğitime ara verildi.

Atkaracalar, Bayramören ve Kurşunlu ilçelerinde tüm kademelerde, Ilgaz ilçesinde ise taşımalı eğitim ve taşımalı özel eğitim verilen okullarda 20 Ocak perşembe günü eğitim öğretime ara verildi.

-MERSİN

Mersin'in Erdemli ve Mut ilçelerinde, etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı ilkokul ve ortaokullarda eğitime ara verildi.

Erdemli Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle kırsal kesimdeki Karayakup, Dağlı, Kösbucağı, Çamlı, Çerçili, Koramşalı, Aslanlı, Sarıkaya, Sorgun, Güzeloluk ile Şehit Ali İhsan Öger ilk ve ortaokullarında yarın eğitim yapılmayacağı duyuruldu.

Mut İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yüksek rakımdaki Ere Dağpazarı İlk ve Ortaokulu'nda eğitime ara verildiğini açıkladı.

-BİLECİK

Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle il genelinde yarın okulların tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamaya göre, hamile ve engelli kamu personeli de idari izinli sayılacak.

-KAHRAMANMARAŞ

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il ve ilçelerde devam eden olumsuz hava koşulları nedeniyle her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, vatandaşların buzlanma, don ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ile çığ tehlikesine karşı dikkatli olunmaları istendi.

-ŞANLIURFA

Şanlıurfa'da etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle eğitime yarın ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği duyuruldu.

Açıklamada, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacağı ifade edildi.

-DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime 2 gün ara verildiği açıkladı.

Meteoroloji, hava sıcaklığının sıfırın altında 15 dereceye düşeceği uyarısı yaptı. Kamu kurumlarında görevli memur ve diğer çalışanlarda idari izinli sayılacak.

-MALATYA

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, dün başlayan yoğun kar yağışının halen devam etmesi ve ulaşımda yaşanabilecek sorunlar sebebiyle öğrencilerin ve personelin güvenliği için eğitime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı denildi.

-BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

-MUŞ VE KARAMAN

Muş ve Karaman’da yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

-HAKKARİ

Hakkari merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildi.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte yoğun kar, tipi ve buzlanmanın etkili olduğu, il merkezi ve ilçelerinde perşembe günü eğitime ara verildiği belirtildi.

-KARS

Kars`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

-GÜMÜŞHANE

Gümüşhane`de de buzlanma ve don nedeniyle yarın eğitime ara verileceği bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde kuvvetli buzlanma ve don olayının sağlık, ulaşım ve benzeri olumsuz etkileri olabileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

-KARABÜK

Karabük’te etkili olan kar yağışı ve buzlanma tehlikesine karşı okulların yarın tatil edildiği açıklandı.

-RİZE

Rize’de etkisini sürdüren kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Rize Valiliği, yarın da okulların tatil edildiğini duyurdu.

-ŞIRNAK

Şırnak`ta etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde yarın eğitime ara verildi.

-GAZİANTEP

Gaziantep`te olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildiği açıklandı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, meteorolojik verilere göre kentte aşırı buzlanma beklendiğini belirtti.

-DİYARBAKIR

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, kentte olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların 2 gün daha tatil edildiğini açıkladı.

-SİİRT

Siirt`te etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, il genelinde 20 Ocak Perşembe ve 21 Ocak Cuma günleri ara eğitime verildiği açıklandı.

-KİLİS

Kilis Valiliği`nden yapılan açıklamada, Kilis merkez ve ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği duyuruldu.

-KASTAMONU

Kastamonu’da iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle Abana, Ağlı, Azdavay, Bozkurt, Cide, Çatalzeytin, Devrekani, Doğanyurt, Hanönü, Küre, İhsangazi, İnebolu, Şenpazar, Taşköprü, Tosya ve Pınarbaşı ilçelerindeki tüm okulların 20 Ocak Perşembe günü de tatil edildiği duyuruldu.

-AĞRI

Ağrı’da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

-GİRESUN

Giresun`un Alucra, Çamoluk, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Görele, Güce, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerinde kar yağışı ve buzlanma riski nedeniyle tüm eğitim kademelerinde eğitim öğretime yarın ara verildiği açıklandı.

Ayrıca kentte merkez, Bulancak, Keşap ve Piraziz ilçelerindeki köy okulları da tatil edildi.

-AKSARAY

Aksaray`da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi.

-SİVAS

Sivas`ta etkili olan yoğun kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yarın il genelinde ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

-NİĞDE

Niğde`de yarın okullar, aşırı buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle tatil edildi.

-BAYBURT

Bayburt`ta yoğun kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verileceği duyuruldu.

-ARTVİN

Artvin`de etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ve ilçelerde eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi.

-ADANA

Adana’nın Tufanbeyli, Saimbeyli ve Feke ilçelerinde hava koşullarının olumsuz devam etmesi sebebiyle 20 Ocak Perşembe günü de okullar tatil.

-BİTLİS

Bitlis genelinde, yoğun kar yağışı nedeniyle yarın için eğitime ara verildiği açıklandı.