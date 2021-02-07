Vatandaşların dini sorularının yanıtlandığı Alo Fetva hattına 2020 yılında en çok sorulan sorulardan bazıları da bitcoin alımı, borsa ve banka kredisi gibi ekonomik sorular oldu.

Dini konulara yönelik bilgi aktarımı yapılan Alo Fetva hattı, İstanbul Müftülüğü'ne bağlı şekilde hizmet vermeye devam ediyor.

Geçtiğimiz yıl Alo Fetva hattına, vatandaşlar tarafından 155 bin soru sorulduğu belirlendi.

Geçtiğimiz yıl vatandaşların en çok merak ettiği konular arasında estetik ameliyatları, dövme yaptırmanın hükmü, evcil hayvan kısırlaştırılması gibi meseleler yer aldı.

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Ekonomiyle ilgili oldukça fazla soru alan Alo Fetva hattına yöneltilen soruların başında da bitcoin alım satımına yönelik dini kurallar yer aldı.

Hatta telefon edenlerin bir kısmı borsa, banka kredisi gibi akonomiye yönelik sorular iletirken, bir yandan da koronavirüs ile ilgili meseleler Alo Fetva'ya danışıldı.

2020'de Alo Fetva hattına, bitcoin alımı ve borsaya dair sorular soruldu VİDEO

39 İLÇEYE HİZMET VERİLİYOR

İstanbul Müftü Yardımcısı Halime Yıldız'ın yaptığı açıklamada, 'Alo Fetva'' hattının İstanbul'un 39 ilçesinde hizmet vermeye devam ettiğini söyledi.

Alo Fetva hattının hafta içi mesai saatleri içerisinde 5 gün hizmet verdiğini belirten Yıldız, "Pandemi nedeniyle çalışma saatlerinde değişkenlik oluyor. Bu kapsamda hafta içi 10.00 ile 16.00 saatleri arısında vaizlerimiz, din hizmetleri uzmanlarımız, fetva verme ehliyetine sahip personelimizle hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.

155 BİN SORU SORULDU

Yıldız, "Alo Fetva" hattında kimi dönemlerde yoğunluk yaşandığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"İstanbul'da Alo Fetva hattına 2020 yılında yaklaşık 155 bin soru soruldu. Gelen soruların yoğunluğu ilçelerin nüfus yoğunluğuna göre de değişiyor. Bazı ilçelerimizden yoğun soru gelirken, bazılarına az sayıda soru geliyor. Koronavirüs salgını döneminde hattımıza gelen soru yoğunluğu arttı.

Pandeminin ilk zamanlarında soru hattına gelen soru sayısı yüzde 30 arttı. Bu dönemde daha çok koronavirüsle bağlantılı olarak cenaze işlemleri ve ölen kimsenin durumuyla ilgili sorular daha yoğunlukta geldi.

Zamanla pandemiyle doğrudan bağlı sorularda azalma olurken dolaylı olarak takıntı, korku, boşanmalara dair gelen soruların artması bu sürecin insan psikolojisinde bıraktığı olumsuz etkiyi yansıttığını düşünüyorum."





"KORONAVİRÜS'TEN ÖLENLER ŞEHİT SAYILIR MI"

2020 yılında ''Alo Fetva'' hattına daha çok namazla ilgili sorularını geldiğini belirten Yıldız, hatta gelen diğer sorulardan bazılarını şöyle sıraladı:

"Hattımıza geçen yıl, kaza namazı kılınmayan vakitler, sandalyede namaz meselesi, oruca niyet vakitleri, orucu bozan haller, estetik ameliyatlar ve dövme yaptırmanın hükmü, evcil hayvanın kısırlaştırılması, ramazan ayında özellikle fitre, zekat ve hatim konuları, bitcoin alım ve satımı, borsa gibi ekonomiye dair sorular, banka kredisi gibi sorular yöneltildi.

Ayrıca koronavirüsle ilgili de hattımıza, "Eşim Kovid-19 virüsünden öldü, ardından ağlamam onun şehit sevabı almasını engeller mi, bir kabre birden fazla cenaze konur mu, Kovid-19'dan ölenler yıkanıyor, kefenleniyor mu, Kovid-19'dan ölenler şehit sayılır mı, Kovid-19'dan olma riskine karşı oruç tutulmasa olur mu, kolonya ve dezenfektan abdesti bozar mı, pandemide oluşturulan vefa gruplarında din görevlisi var mı, Kovid-19 aşısı yaptırmanın hükmü nedir, virüs sebebiyle cuma namazına gidemiyorum evde cuma namazı kılabilir miyim?" gibi sorular yöneltildi."

İstanbul Müftü Yardımcısı Caner Akdemir ise Alo Fetva hattının daha önce İstanbul Müftülüğünün Nuruosmaniye ek hizmet binasında hizmet verdiğini anımsattı.

ALO 190'DAN HİZMET VERİLİYOR

İstanbul'un nüfusuna bağlı olarak daha geniş bir hizmet ağı kurmaya karar verildiğini vurgulayan Akdemir, "Hattın daha sağlıklı hizmet vermesi için de 39 ilçede müftülük bünyesinde hizmet verecek bir sistem kuruldu. Bizim için özel bir yazılım yapıldı ve mart ayında ilçelerde sistem kuruldu. Nisan ayından beri de İstanbul'da Alo 190 hattından hizmet vermeye devam ediyoruz." dedi.