2024 yılında kırmızı et üretimi 2,1 milyon ton oldu

AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılına ilişkin kırmızı et üretim istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2023'te 2 milyon 384 bin 47 ton olan kırmızı et üretimi, 2024'te yüzde 11,7 azalarak 2 milyon 105 bin 895 ton olarak hesaplandı.

2023 YILINA GÖRE ET ÜRETİMİ AZALIŞA GEÇTİ

Geçen yıl, 2023'e göre sığır eti üretimi yüzde 11,2 azalışla 1 milyon 483 bin 42 ton, koyun eti üretimi yüzde 10,5 gerilemeyle 509 bin 539 ton, keçi eti üretimi yüzde 22,8 düşüşle 99 bin 532 ton, manda eti üretimi ise yüzde 10,4 azalarak 13 bin 781 ton oldu.

Son 10 yıla ilişkin kırmızı et üretim tahminleri incelendiğinde, toplam kırmızı et üretiminin 2015 yılında 1 milyon 187 bin 18 ton iken 2024 yılında 2 milyon 105 bin 895 tona ulaştığı görüldü.

ÜRETİMİN YÜZDE 70,4'ÜNÜ SIĞIR ETİ OLUŞTURDU

Kırmızı et üretiminin 2024'te yüzde 70,4'ünü sığır eti, yüzde 24,2'sini koyun eti, yüzde 4,7'sini keçi eti ve yüzde 0,7'sini manda eti oluşturdu.

Kırmızı et üretim tahmini, Tarımsal İşletmelerde Hayvansal Üretim Araştırması'ndan elde edilen demografik verilere dayalı olarak belirlenen 'kasaplık güç oranı' ile hesaplanan 'iç popülasyondan kesilen hayvan sayısı' ile 'ithalattan kesilen hayvan sayısı'nın ortalama karkas ağırlıkları ile çarpılması suretiyle elde ediliyor.

YILLARA GÖRE KIRMIZI ET ÜRETİM MİKTARLARI:

Son 2020-2024 dönemine ilişkin kırmızı et üretim miktarları şöyle:

Yıl ve üretim miktarı (ton)

2020: 1.785.952

2021: 1.952.038

2022: 2.191.625

2023: 2.384.047

2024: 2.105.895