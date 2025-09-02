Abone ol: Google News

2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu yaklaşırken, grup aşamasında mücadele edecek Galatasaray için kadro bildirimi heyecanı başladı. Peki, kadro listesi ne zamana kadar verilebiliyor? UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi için son tarih…

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 02.09.2025 10:41
2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu için kadro bildirimi süresi daralıyor.

Grup aşamasında mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray, transfer sezonu kapanmadan önce kadrosunu UEFA’ya iletmek zorunda.

Kadro bildirimi için son saatlere girilirken, sarı-kırmızılı yönetim kritik hamlelerini tamamlamaya çalışıyor.

Peki, Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebilecek? Son tarih ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi için kulüplerin kadro bildirim takvimini açıkladı.

Grup aşamasında yer alacak tüm takımların A ve B listelerini en geç 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar UEFA’ya iletmesi gerekiyor.

İç Haber Haberleri