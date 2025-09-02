2025-2026 UEFA Şampiyonlar Ligi kadro bildirimi son tarih ne zaman?

UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu için kadro bildirimi süresi daralıyor.

Grup aşamasında mücadele edecek temsilcimiz Galatasaray, transfer sezonu kapanmadan önce kadrosunu UEFA’ya iletmek zorunda.

Kadro bildirimi için son saatlere girilirken, sarı-kırmızılı yönetim kritik hamlelerini tamamlamaya çalışıyor.

Peki, Şampiyonlar Ligi kadro listesi ne zamana kadar verilebilecek? Son tarih ne zaman?

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KADRO BİLDİRİMİ NE ZAMAN BİTİYOR?

UEFA, 2025-2026 sezonu Şampiyonlar Ligi için kulüplerin kadro bildirim takvimini açıkladı.

Grup aşamasında yer alacak tüm takımların A ve B listelerini en geç 2 Eylül 2025’i 3 Eylül 2025’e bağlayan gece saat 01.00’e kadar UEFA’ya iletmesi gerekiyor.