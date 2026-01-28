22 Ayar Ajda bilezik ne kadar? 28 Ocak 2026 güncel altın bilezik fiyatlarında son durum

- Altın fiyatlarındaki hızlı artış, 22 ayar Ajda bileziklerin fiyatlarını da etkiledi.
- Yatırımcılar, gram altının 7 bin TL'yi aşmasıyla estetik ve değer saklama özelliği olan Ajda bileziklere ilgi gösteriyor.
- 22 ayar Ajda bilezik fiyatları, gramaj ve işçilik maliyetlerine bağlı olarak değişirken, 10 gramı 70.000 TL, 15 gramı 104.000 TL ve 20 gramı 140.000 TL civarında.
Altın piyasasında yaşanan sert yükseliş, yatırım tercihlerinde de değişime yol açtı.
Gram altının 7 bin TL seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte yatırımcılar, yalnızca klasik gram ve çeyrek altınla yetinmeyip hem estetik hem de değer saklama özelliği bulunan 22 ayar Ajda bileziklere yönelmeye başladı.
Son dönemde artan ilgiyle birlikte “22 ayar Ajda bilezik fiyatları ne kadar?” sorusu gündeme geldi.
Ajda bileziklerin fiyatı, güncel altın kuru, gramaj ve işçilik maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte ortalama fiyatlar…
GRAMAJA GÖRE YAKLAŞIK AJDA BİLEZİK FİYATLARI
10 gram 22 ayar Ajda bilezik: 70.000 TL
15 gram 22 ayar Ajda bilezik: 104.000 TL
20 gram 22 ayar Ajda bilezik: 140.000 TL
Bu fiyatlar marka ya da özel tasarım unsurları dikkate alınmadan, piyasa genelinde ortalama işçilik üzerinden hesaplandı. Bazı kuyumcularda işçilik ve tasarım farkıyla değişiklik gösterebilir.