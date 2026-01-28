22 Ayar Ajda bilezik ne kadar? 28 Ocak 2026 güncel altın bilezik fiyatlarında son durum

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Altın piyasasında yaşanan sert yükseliş, yatırım tercihlerinde de değişime yol açtı.

Gram altının 7 bin TL seviyesinin üzerine çıkmasıyla birlikte yatırımcılar, yalnızca klasik gram ve çeyrek altınla yetinmeyip hem estetik hem de değer saklama özelliği bulunan 22 ayar Ajda bileziklere yönelmeye başladı.

Son dönemde artan ilgiyle birlikte “22 ayar Ajda bilezik fiyatları ne kadar?” sorusu gündeme geldi.

Ajda bileziklerin fiyatı, güncel altın kuru, gramaj ve işçilik maliyetlerine bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. İşte ortalama fiyatlar…

GRAMAJA GÖRE YAKLAŞIK AJDA BİLEZİK FİYATLARI

10 gram 22 ayar Ajda bilezik: 70.000 TL

15 gram 22 ayar Ajda bilezik: 104.000 TL

20 gram 22 ayar Ajda bilezik: 140.000 TL

Bu fiyatlar marka ya da özel tasarım unsurları dikkate alınmadan, piyasa genelinde ortalama işçilik üzerinden hesaplandı. Bazı kuyumcularda işçilik ve tasarım farkıyla değişiklik gösterebilir.