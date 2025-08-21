30 Ağustos Zafer Bayramı konserleri 2025: İşte sanatçı listesi

30 Ağustos Zafer Bayramı için hazırlıklar tüm yurtta sürerken, konser programları da duyurulmaya başladı.

Her yıl coşkuyla kutlanan Zafer Bayramı’nda bu yıl da ünlü sanatçılar sahnede olacak.

Şu ana kadar konser takvimini açıklayan belediyeler arasında Yalova Çiftlikköy Belediyesi ve Ankara Etimesgut Belediyesi yer aldı.

Her iki ilçede de 30 Ağustos akşamı halka açık konserler düzenlenecek. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı konser takvimi…

ANKARA ETİMESGUT

28 Ağustos 2025 - 20:00 HeyBenSena 28 Ağustos 2025 - 21:00 Manifest

29 Ağustos 2025 - 20:00 Can Bonomo

30 Ağustos 2025 - 20:00 Zeynep Bastık

Türk beyleri kent meydanında sahne alacak.

YALOVA ÇİFTLİKKÖY

29 Ağustos Cuma akşamı saat 20.00’de başlayacak program, illüzyon gösterileriyle açılış yapacak ve ardından “Klarnet Şenliği” ile devam edecek.

Etkinliklerde, Türk Pop Müziği’nin sevilen isimleri Çelik ve Mansur Ark sahne alacak. Ayrıca Türk Sanat Müziği’nin değerli sanatçıları Zeyneb Altuntaş ve Bekir Ünlüataer, Yeşilçam film müziklerinden oluşan repertuarlarıyla Çiftlikköylülerle buluşacak. Bekir Ünlüataer, TRT Müzik’teki programıyla da tanınıyor ve gecenin kapanışını yapacak.

Zafer’in 103. yıl dönümü olan 30 Ağustos Cumartesi, Mokamp alanında kutlamalarla sürecek. Saat 21.00’de DJ Hakan Küfündür’ün performansı ile başlayan etkinlik, vatandaşlara unutulmaz bir bayram akşamı yaşatacak.