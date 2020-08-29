Maltepe ilçesinde ormanlık alanda son 4 günde 4'üncü kez çıkan yangın yarım saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

İstanbul'un Maltepe ilçesinde, Zümrütevler Mahallesi'ndeki Seyrantepe olarak adlandırılan yerleşim yerine yakın ormanlık alanda yangın çıktı.

Ormandan yükselen alevleri gören vatandaşlar itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi.

Yangına orman ve itfaiye ekipleri yerden müdahale ederken, söndürme helikopteri de havadan müdahale etti.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ekiplerin yarım saat süren çalışmaları sonucu yangın daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Yangın yerine çok sayıda polis ekibi de sevk edildi.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni hakkında soruşturma başlatıldı.

İstanbul'da orman yangını VİDEO

SON 4 GÜNDE 4 YANGIN

Maltepe'de son 4 gün içerisinde birbirine yakın 4 noktada orman yangını çıktı. Deniz ve Adalar manzaralı bölgede çıkan üst üst yangınlar akıllara soru işaretleri getirirken vatandaşlar da tepki gösterdi.

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Yangın görüntüleri ise, okuyucularımız tarafından Ensonhaber WhatsApp Hattı'na gönderildi.

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