Yozgat'ta 30 yıldır kaza yapmayarak cezası bulunmayan ve yılın sürücüsü seçilen 67 yaşındaki kadına, belge ve hediye seti verildi.

Yozgat'ta yaşayan 4 çocuk annesi Hanife Uçar(67), 1990 yılında aldığı ehliyetinden sonra hiçbir trafik kazasına karışmayarak ceza almadı.

30 yıldır araç kullanan Uçar, Trafik Haftası dolayısıyla ‘yılın sürücüsü’ seçildi.

"YILIN SÜRÜCÜSÜ" SEÇİLDİ

Trafik kurallarına gösterdiği hassasiyet nedeniyle Karayolu Trafik Güvenliği ve Trafik Haftası'nda valiliğin düzenlendiği etkinlikte Uçar, belgesini İl Jandarma Alay Komutanı Bilgihan Yeşilyurt ve İl Emniyet Müdürü Murat Esertürk’ün de katılımıyla Yozgat Valisi Kadir Çakır’ın elinden aldı.

Çakır, ayrıca koronavirüs tedbirleri kapsamında hazırlanan dezenfektan, maske ve eldivenden oluşan hediye setini takdim etti.

Vali Kadir Çakır ayrıca yılın sürücüsü seçilen Uğur Ercan ve Ahmet Duyar ile birlikte görevlerinde başarı gösteren İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nda görev yapan personele de belgelerini verdi.

30 yıldır kaza yapmayan kadın şoför yılın sürücüsü seçildi

"ŞOFÖRLER KURALLARA UYSUN"

Şoförlere seslenen Uçar, “Çok şükür bugüne kadar kazam da yok cezam da yok. Benim şoförlükte 10. ayda 30 yılım bitecek. Ben, şoförlerin hepsine sesleniyorum, kurallara uysunlar. Hele de yaya geçidinde olanlara saygı göstersinler. Arabada cep telefonu kullanmasınlar. Emniyet kemerini ilk öncelik olarak taksınlar. Sürat hiç yapmasınlar. Yani trafik kurallarına uysunlar. Bunları herkes yapsın. Özellikle de gençler trafik kurallarına uysun.” dedi.

Ödül töreni sonrası bakımını kendisi yaptığı 1989 model aracına binerek hareket eden Uçar’a polis ekipleri eşlik etti.