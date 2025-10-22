47. İstanbul Maratonu ne zaman? İşte trafiğe kapatılacak yollar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen ve Dünya Atletizm Birliği’nin (World Athletics) “Gold Label” statüsüne sahip prestijli organizasyonlardan biri olan İstanbul Maratonu, bu yıl 47. kez koşulacak.

Türkiye İş Bankası’nın isim sponsorluğunda gerçekleşecek dev etkinlik, 2 Kasım 2025 Pazar günü sporseverleri bir kez daha Boğaz’ın büyüleyici atmosferinde buluşturacak.

Dünyada iki kıta arasında koşulan tek maraton olma özelliğini taşıyan etkinlik, her yıl binlerce profesyonel atlet ve amatör koşucuyu bir araya getiriyor.

Bu yıl da maraton Anadolu Yakası’ndan başlayacak, Boğaziçi Köprüsü’nün eşsiz manzarasından geçerek Avrupa Yakası’nda son bulacak.

Spor ve dayanıklılığın buluştuğu bu özel günde, İstanbul’un birçok bölgesinde geçici trafik düzenlemeleri yapılacak.

Peki, hangi yollar trafiğe kapatılacak?

HANGİ YOLLAR TRAFİĞE KAPATILACAK?

2 Kasım 2025 Pazar günü düzenlenecek koşu etkinliği nedeniyle, İstanbul genelinde birçok cadde, köprü ve bağlantı yolunda trafik akışı geçici olarak durdurulacak.

Maraton sabahın erken saatlerinde başlayacak ve Anadolu Yakası’ndan (Üsküdar–Altunizade civarı) start alarak, Avrupa Yakası’nda (Beşiktaş sahil hattı veya yakın çevresi) sona erecek. Sporcuların güvenliğini sağlamak ve yarışın düzenli ilerleyebilmesi için 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile sahil yollarında geniş çaplı kısıtlamalar uygulanacak.

Özellikle maraton güzergahı üzerindeki cadde ve köprüler sabah saatlerinden itibaren kapatılarak gün içinde kademeli açılacak.